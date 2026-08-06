Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack

Zéró károsanyag-kibocsátás, ideális poros belső terekhez: a KM 100/120 R Bp Pack felhajtós seprőgép 240 Ah-s akkumulátorral, beépített töltővel és hidraulikus magas konténerürítéssel.

Rendkívül robusztus és kényelmes, zéró károsanyag-kibocsátású: a mi KM 100/120 R Bp felülős seprőgépünk. Erőteljes, 240 Ah-s akkumulátorral és megfelelő beépített töltővel szerelve akár négy órányi folyamatos használathoz – még különösen poros belső tereken is. A berendezési tárgyak vagy magának a gépnek a károsodásának elkerülése érdekében a seprőgép egy forgatható oldalkefével rendelkezik, melynek sebessége bármikor állítható a seprendő por mennyiségének megfelelően. A lebegő görgős kefe kiváló tisztítási eredményt biztosít, a jól bevált kerek szűrőrendszer hat négyzetméteres szűrőfelülettel és automatikus tisztítással mindig pormentes seprést tesz lehetővé, a nagyméretű hulladéktartály hosszú tisztítási feladatokat tesz lehetővé, a hidraulikus magas konténerürítés pedig tökéletes a kényelmes ártalmatlanításhoz. A felhasználóbarát funkciók közé tartozik az állítható vezetőülés, a nagyon jó áttekintés és az áttekinthető és könnyen elérhető vezérlőelemek. A könnyen karbantartható KM 100/120 R egyedi igényeknek megfelelően utólag is felszerelhető opcionális védőtetővel vagy porszívótartóval.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack: Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack: Kényelmes és biztonságos működés
Kényelmes és biztonságos működés
Magas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack: Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
  • Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V) 24
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 6000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 7620
Munkaszélesség (mm) 730
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1270
Akkumulátorkapacitás (Ah) 240
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) 3,5
Hulladéktartály (l) 120
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 748
Csomagolási súly (kg) 750,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1807 x 1224 x 1500

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack

Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
  • Ideális logisztikai műveletekhez, például raktárak tisztításához.
Tartozékok