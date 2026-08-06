Rendkívül robusztus és kényelmes, zéró károsanyag-kibocsátású: a mi KM 100/120 R Bp felülős seprőgépünk. Erőteljes, 240 Ah-s akkumulátorral és megfelelő beépített töltővel szerelve akár négy órányi folyamatos használathoz – még különösen poros belső tereken is. A berendezési tárgyak vagy magának a gépnek a károsodásának elkerülése érdekében a seprőgép egy forgatható oldalkefével rendelkezik, melynek sebessége bármikor állítható a seprendő por mennyiségének megfelelően. A lebegő görgős kefe kiváló tisztítási eredményt biztosít, a jól bevált kerek szűrőrendszer hat négyzetméteres szűrőfelülettel és automatikus tisztítással mindig pormentes seprést tesz lehetővé, a nagyméretű hulladéktartály hosszú tisztítási feladatokat tesz lehetővé, a hidraulikus magas konténerürítés pedig tökéletes a kényelmes ártalmatlanításhoz. A felhasználóbarát funkciók közé tartozik az állítható vezetőülés, a nagyon jó áttekintés és az áttekinthető és könnyen elérhető vezérlőelemek. A könnyen karbantartható KM 100/120 R egyedi igényeknek megfelelően utólag is felszerelhető opcionális védőtetővel vagy porszívótartóval.