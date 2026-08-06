Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack
Zéró károsanyag-kibocsátás, ideális poros belső terekhez: a KM 100/120 R Bp Pack felhajtós seprőgép 240 Ah-s akkumulátorral, beépített töltővel és hidraulikus magas konténerürítéssel.
Rendkívül robusztus és kényelmes, zéró károsanyag-kibocsátású: a mi KM 100/120 R Bp felülős seprőgépünk. Erőteljes, 240 Ah-s akkumulátorral és megfelelő beépített töltővel szerelve akár négy órányi folyamatos használathoz – még különösen poros belső tereken is. A berendezési tárgyak vagy magának a gépnek a károsodásának elkerülése érdekében a seprőgép egy forgatható oldalkefével rendelkezik, melynek sebessége bármikor állítható a seprendő por mennyiségének megfelelően. A lebegő görgős kefe kiváló tisztítási eredményt biztosít, a jól bevált kerek szűrőrendszer hat négyzetméteres szűrőfelülettel és automatikus tisztítással mindig pormentes seprést tesz lehetővé, a nagyméretű hulladéktartály hosszú tisztítási feladatokat tesz lehetővé, a hidraulikus magas konténerürítés pedig tökéletes a kényelmes ártalmatlanításhoz. A felhasználóbarát funkciók közé tartozik az állítható vezetőülés, a nagyon jó áttekintés és az áttekinthető és könnyen elérhető vezérlőelemek. A könnyen karbantartható KM 100/120 R egyedi igényeknek megfelelően utólag is felszerelhető opcionális védőtetővel vagy porszívótartóval.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Kényelmes és biztonságos működésMagas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
- Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V)
|24
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|7620
|Munkaszélesség (mm)
|730
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1270
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|240
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|3,5
|Hulladéktartály (l)
|120
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|748
|Csomagolási súly (kg)
|750,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
- Ideális logisztikai műveletekhez, például raktárak tisztításához.