Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 2SB

Zéró károsanyag-kibocsátás, ideális poros belső terekhez: a KM 100/120 R Bp Pack felülős seprőgép 240 Ah-s akkumulátorral, beépített töltővel, hidraulikus magas konténerürítéssel és két oldalkefével alapfelszereltségként.

Rendkívül robusztus és kényelmes, zéró károsanyag-kibocsátású: a KM 100/120 R Bp felülős seprőgép. A nagy teljesítményű, 240 Ah-s akkumulátor és a hozzá tartozó beépített töltő akár négy órás folyamatos használatot tesz lehetővé – különösen különösen poros beltéri területeken. A gép alapkivitelben két oldalkefével rendelkezik, ami növeli a terület teljesítményét. A villogó jelzőfény is növeli a biztonságot működés közben. A berendezési tárgyak vagy magának a gépnek a károsodásának elkerülése érdekében a seprőgép egy forgatható oldalkefével rendelkezik, melynek sebessége bármikor állítható a seprendő por mennyiségének megfelelően. A lebegő görgős kefe kiváló tisztítási eredményt biztosít, a jól bevált kerek szűrőrendszer 6 négyzetméteres szűrőfelülettel és automatikus tisztítással mindig pormentes seprést tesz lehetővé, a nagyméretű hulladéktartály hosszú tisztítási feladatokat tesz lehetővé, a hidraulikus magas konténerürítés pedig tökéletes a kényelmes ártalmatlanításhoz. A felhasználóbarát funkciók közé tartozik az állítható vezetőülés, a kiváló kilátás és a könnyen elérhető vezérlőelemek. A könnyen karbantartható KM 100/120 R Bp utólag is felszerelhető az opcionális védőtetővelvagy porszívótartóval.

Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
  • Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően.
  • Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz.
  • Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Kényelmes és biztonságos működés
  • Magas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig.
  • Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése.
  • A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
  • Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is.
  • A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot.
  • Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
  • Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V) 24
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 6000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 7620
Munkaszélesség (mm) 730
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1270
Akkumulátorkapacitás (Ah) 240
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) 3,5
Hulladéktartály (l) 120
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 748
Csomagolási súly (kg) 750,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1807 x 1290 x 1500

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 2SB
Alkalmazási területek
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
  • Ideális logisztikai műveletekhez, például raktárak tisztításához.
Tartozékok