Rendkívül robusztus és kényelmes, zéró károsanyag-kibocsátású: a KM 100/120 R Bp felülős seprőgép. A nagy teljesítményű, 240 Ah-s akkumulátor és a hozzá tartozó beépített töltő akár négy órás folyamatos használatot tesz lehetővé – különösen különösen poros beltéri területeken. A gép alapkivitelben két oldalkefével rendelkezik, ami növeli a terület teljesítményét. A villogó jelzőfény is növeli a biztonságot működés közben. A berendezési tárgyak vagy magának a gépnek a károsodásának elkerülése érdekében a seprőgép egy forgatható oldalkefével rendelkezik, melynek sebessége bármikor állítható a seprendő por mennyiségének megfelelően. A lebegő görgős kefe kiváló tisztítási eredményt biztosít, a jól bevált kerek szűrőrendszer 6 négyzetméteres szűrőfelülettel és automatikus tisztítással mindig pormentes seprést tesz lehetővé, a nagyméretű hulladéktartály hosszú tisztítási feladatokat tesz lehetővé, a hidraulikus magas konténerürítés pedig tökéletes a kényelmes ártalmatlanításhoz. A felhasználóbarát funkciók közé tartozik az állítható vezetőülés, a kiváló kilátás és a könnyen elérhető vezérlőelemek. A könnyen karbantartható KM 100/120 R Bp utólag is felszerelhető az opcionális védőtetővelvagy porszívótartóval.