Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Károsanyag-kibocsátásmentes KM 100/200 R Bp Pack 4SB felülős seprőgép hidraulikus magas tartályürítéssel, kerek filterrendszerrel és óriási munkafelülettel, a 4 oldalsó kefének köszönhetően. Biztonság és komfort.
A KM 100/200 R Bp Pack 4 SB felülős seprőgép egy kivételesen strapabíró közepes méretű seprőgép eltérő tisztítási feladatokhoz, magasürítéses szennyeződéstartállyal, kül és beltérre. A négy oldalsó kefével a maximálisan kitakarítható terület megduplázódik. A nagy szélességű tisztítófelület sarkokig érő tisztítást tesz lehetővé, akár egymást fedő sarkok esetén is. A biztonságot a helytakarékos, behúzható oldalkefék oldalsó túlnyúlása biztosítja. A függesztve rögzített seprőhengerrel a kiváló seprési eredményért tehetünk, miközben a maximális sebesség a 6 km/h-t is eléri. A hatalmas szennyeződéstároló hidraulikusan emelhető 1,5 méteres magasságba. Az óriási (6 négyzetméteres) tisztítófelülettel rendelkező szűrő már bizonyított, sőt a tisztítása automatikus pormentesítéssel jár, ezzel megbízható tisztaságot kínálva. A vezetőülés ergonomikusan állítható a megfelelő és széleskörű kilátáshoz. Az irányítóberendezések egyszerűen helyezkednek el és könnyen elérhetőek. Minden karbantartást igénylő tartozék könnyedén elérhető és a szűrő, valamint a seprőhenger szerszám nélkül cserélhető.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Extra nagy munkaszélességMegduplázza a területi teljesítményt. Biztonságos söprés a leeső éleknél a nagy oldalsó túlnyúlásnak köszönhetően. A behúzható oldalkefék lehetővé teszik a szűk helyeken való áthaladást.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Nagyméretű szűrőfelület
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
- Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V)
|24
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|13800
|Munkaszélesség (mm)
|730
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1270
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|240
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|3
|Hulladéktartály (l)
|120
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|985
|Csomagolási súly (kg)
|987
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- Home Base rögzítési lehetőség
Alkalmazási területek
- Tökéletesen alkalmas vasúti peronok tisztítására
- Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához