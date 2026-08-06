Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Károsanyag-kibocsátásmentes KM 100/200 R Bp Pack 4SB felülős seprőgép hidraulikus magas tartályürítéssel, kerek filterrendszerrel és óriási munkafelülettel, a 4 oldalsó kefének köszönhetően. Biztonság és komfort.

A KM 100/200 R Bp Pack 4 SB felülős seprőgép egy kivételesen strapabíró közepes méretű seprőgép eltérő tisztítási feladatokhoz, magasürítéses szennyeződéstartállyal, kül és beltérre. A négy oldalsó kefével a maximálisan kitakarítható terület megduplázódik. A nagy szélességű tisztítófelület sarkokig érő tisztítást tesz lehetővé, akár egymást fedő sarkok esetén is. A biztonságot a helytakarékos, behúzható oldalkefék oldalsó túlnyúlása biztosítja. A függesztve rögzített seprőhengerrel a kiváló seprési eredményért tehetünk, miközben a maximális sebesség a 6 km/h-t is eléri. A hatalmas szennyeződéstároló hidraulikusan emelhető 1,5 méteres magasságba. Az óriási (6 négyzetméteres) tisztítófelülettel rendelkező szűrő már bizonyított, sőt a tisztítása automatikus pormentesítéssel jár, ezzel megbízható tisztaságot kínálva. A vezetőülés ergonomikusan állítható a megfelelő és széleskörű kilátáshoz. Az irányítóberendezések egyszerűen helyezkednek el és könnyen elérhetőek. Minden karbantartást igénylő tartozék könnyedén elérhető és a szűrő, valamint a seprőhenger szerszám nélkül cserélhető.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Extra nagy munkaszélesség
Extra nagy munkaszélesség
Megduplázza a területi teljesítményt. Biztonságos söprés a leeső éleknél a nagy oldalsó túlnyúlásnak köszönhetően. A behúzható oldalkefék lehetővé teszik a szűk helyeken való áthaladást.
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 4SB: Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Nagyméretű szűrőfelület
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
  • Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V) 24
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 13800
Munkaszélesség (mm) 730
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1270
Akkumulátorkapacitás (Ah) 240
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) 3
Hulladéktartály (l) 120
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 985
Csomagolási súly (kg) 987
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1807 x 1224 x 1500

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp Pack 4SB
Alkalmazási területek
  • Tökéletesen alkalmas vasúti peronok tisztítására
  • Ideális logisztikai műveletekhez is, például raktárak tisztításához.
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
Tartozékok