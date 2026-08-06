A KM 100/200 R Bp Pack 4 SB felülős seprőgép egy kivételesen strapabíró közepes méretű seprőgép eltérő tisztítási feladatokhoz, magasürítéses szennyeződéstartállyal, kül és beltérre. A négy oldalsó kefével a maximálisan kitakarítható terület megduplázódik. A nagy szélességű tisztítófelület sarkokig érő tisztítást tesz lehetővé, akár egymást fedő sarkok esetén is. A biztonságot a helytakarékos, behúzható oldalkefék oldalsó túlnyúlása biztosítja. A függesztve rögzített seprőhengerrel a kiváló seprési eredményért tehetünk, miközben a maximális sebesség a 6 km/h-t is eléri. A hatalmas szennyeződéstároló hidraulikusan emelhető 1,5 méteres magasságba. Az óriási (6 négyzetméteres) tisztítófelülettel rendelkező szűrő már bizonyított, sőt a tisztítása automatikus pormentesítéssel jár, ezzel megbízható tisztaságot kínálva. A vezetőülés ergonomikusan állítható a megfelelő és széleskörű kilátáshoz. Az irányítóberendezések egyszerűen helyezkednek el és könnyen elérhetőek. Minden karbantartást igénylő tartozék könnyedén elérhető és a szűrő, valamint a seprőhenger szerszám nélkül cserélhető.