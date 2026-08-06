Seprő-porszívó KM 100/120 R G 2SB
Sokoldalú KM 100/120 R G 2SB felülős seprőgép kényelmes, hidraulikus magas tartályürítéssel és hatékony kerek szűrőrendszerrel, automatikus tisztítással a gyakorlatilag pormentes sepréshez.
Akár nagyon poros kültéri, akár jól szellőző beltéri területeken dolgozik: a Kärcher robusztus KM 100/120 R G 2SB felhajtós seprője lenyűgözi sokoldalúságával, kiváló seprési eredményével és számos testreszabási lehetőségével. A lebegő görgős kefének köszönhetően könnyedén megbirkózik a legkülönfélébb padlótextúrákkal, míg a nagy, 120 literes hulladéktartály kapacitása, a forgatható oldalkefe és a 7 km/h-s munkasebesség átfogó és gyors seprést biztosít, amely nem károsítja a bútorokat vagy a gépet. Az alapfelszereltséghez tartozó villogó jelzőfény növeli a munkabiztonságot. A felhasználók előnye az egyszerű és ergonomikus kezelés, a kényelmes és automatikus magas konténerürítés (152 cm-ig), valamint a tisztítandó területek kiváló rálátása. A 6 négyzetméteres szűrőfelületű, jól bevált kerek szűrőrendszer lehetővé teszi a folyamatos seprést gyakorlatilag por nélkül – az automatikus szűrőtisztítás megduplázza a szűrő élettartamát, és védi a felhasználó egészségét a szennyeződés mennyiségétől függetlenül. Ezenkívül az opcionális rögzítőkészletek lehetővé teszik a berendezés testreszabását, hogy gyakorlatilag minden vásárlói igényt kielégítsenek.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Kényelmes és biztonságos működésMagas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Automatikus szűrőtisztítással ellátott nagy szűrőfelületAutomatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
- Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|hidraulikus
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|6,3
|Meghajtás módja
|Benzin
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|7000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|8890
|Munkaszélesség (mm)
|730
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1270
|Hulladéktartály (l)
|120
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|7
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|585,4
|Súly, üzemkész (kg)
|570
|Csomagolási súly (kg)
|587,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1700 x 1290 x 1500
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Katalizátor
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
- Home Base rögzítési lehetőség
Alkalmazási területek
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
- Megfelel kültéri használatra rakodási és építési területeken