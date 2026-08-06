Seprő-porszívó KM 100/120 R G 2SB

Sokoldalú KM 100/120 R G 2SB felülős seprőgép kényelmes, hidraulikus magas tartályürítéssel és hatékony kerek szűrőrendszerrel, automatikus tisztítással a gyakorlatilag pormentes sepréshez.

Akár nagyon poros kültéri, akár jól szellőző beltéri területeken dolgozik: a Kärcher robusztus KM 100/120 R G 2SB felhajtós seprője lenyűgözi sokoldalúságával, kiváló seprési eredményével és számos testreszabási lehetőségével. A lebegő görgős kefének köszönhetően könnyedén megbirkózik a legkülönfélébb padlótextúrákkal, míg a nagy, 120 literes hulladéktartály kapacitása, a forgatható oldalkefe és a 7 km/h-s munkasebesség átfogó és gyors seprést biztosít, amely nem károsítja a bútorokat vagy a gépet. Az alapfelszereltséghez tartozó villogó jelzőfény növeli a munkabiztonságot. A felhasználók előnye az egyszerű és ergonomikus kezelés, a kényelmes és automatikus magas konténerürítés (152 cm-ig), valamint a tisztítandó területek kiváló rálátása. A 6 négyzetméteres szűrőfelületű, jól bevált kerek szűrőrendszer lehetővé teszi a folyamatos seprést gyakorlatilag por nélkül – az automatikus szűrőtisztítás megduplázza a szűrő élettartamát, és védi a felhasználó egészségét a szennyeződés mennyiségétől függetlenül. Ezenkívül az opcionális rögzítőkészletek lehetővé teszik a berendezés testreszabását, hogy gyakorlatilag minden vásárlói igényt kielégítsenek.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 100/120 R G 2SB: Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R G 2SB: Kényelmes és biztonságos működés
Kényelmes és biztonságos működés
Magas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R G 2SB: Automatikus szűrőtisztítással ellátott nagy szűrőfelület
Automatikus szűrőtisztítással ellátott nagy szűrőfelület
Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
  • Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás hidraulikus
Meghajtásteljesítmény (kW) 6,3
Meghajtás módja Benzin
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 7000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 8890
Munkaszélesség (mm) 730
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1270
Hulladéktartály (l) 120
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 7
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 585,4
Súly, üzemkész (kg) 570
Csomagolási súly (kg) 587,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1700 x 1290 x 1500

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Katalizátor
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 100/120 R G 2SB
Seprő-porszívó KM 100/120 R G 2SB
Alkalmazási területek
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
  • Megfelel kültéri használatra rakodási és építési területeken
Tartozékok