Akár nagyon poros kültéri, akár jól szellőző beltéri területeken dolgozik: a Kärcher robusztus KM 100/120 R G 2SB felhajtós seprője lenyűgözi sokoldalúságával, kiváló seprési eredményével és számos testreszabási lehetőségével. A lebegő görgős kefének köszönhetően könnyedén megbirkózik a legkülönfélébb padlótextúrákkal, míg a nagy, 120 literes hulladéktartály kapacitása, a forgatható oldalkefe és a 7 km/h-s munkasebesség átfogó és gyors seprést biztosít, amely nem károsítja a bútorokat vagy a gépet. Az alapfelszereltséghez tartozó villogó jelzőfény növeli a munkabiztonságot. A felhasználók előnye az egyszerű és ergonomikus kezelés, a kényelmes és automatikus magas konténerürítés (152 cm-ig), valamint a tisztítandó területek kiváló rálátása. A 6 négyzetméteres szűrőfelületű, jól bevált kerek szűrőrendszer lehetővé teszi a folyamatos seprést gyakorlatilag por nélkül – az automatikus szűrőtisztítás megduplázza a szűrő élettartamát, és védi a felhasználó egészségét a szennyeződés mennyiségétől függetlenül. Ezenkívül az opcionális rögzítőkészletek lehetővé teszik a berendezés testreszabását, hogy gyakorlatilag minden vásárlói igényt kielégítsenek.