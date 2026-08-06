A kiváló minőségű alkatrészek, a tömör gumi kerekek és a teljesen hidraulikus motorok, a seprőhengerek és az oldalkefék is hozzájárulnak a mi igazán robusztus és hosszú élettartamú KM 105/180 R Bp Classic Pack ipari seprőgépünk nagyszerű teljesítményéhez, ráadásul a géphez alapfelszereltségben tartozik akkumulátor és a hozzá tartozó töltő. A nagy teljesítményű zsebszűrő rendszerrel felszerelt és hatékony, automatikus szűrőtisztítással kiegészített gép könnyedén képes megbírkózni még a rendkívül poros körülményekkel is. Továbbá kiegészíthető választhatóan egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel vagy egy megbízható körkörös szűrőrendszerrel is. Ezen felül a KM 105/180 R Bp Classic Pack a durva szennyeződéssel is felveszi a harcot, illetve nagyon hatékony a sűrűn berendezett beltéri területeken kompakt kialakításának köszönhetően. Intuitív és a felhasználó számára könnyű kezelést biztosít a karrendszer, a kényelmes magas konténerürítes és az egyszerű karbantartási koncepció következtében.