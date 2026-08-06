Seprő-porszívó KM 105/180 R Bp Pack Classic

Alapfelszereltségben akkumulátorral és töltővel és kompakt és robosztus dizájnnal: ez a mi KM 105/180 R Bp Classic Pack ipari seprőgépünk. Teljesen hidraulikus motorokkal és nagyon sokoldalú alkalmazhatósággal.

A kiváló minőségű alkatrészek, a tömör gumi kerekek és a teljesen hidraulikus motorok, a seprőhengerek és az oldalkefék is hozzájárulnak a mi igazán robusztus és hosszú élettartamú KM 105/180 R Bp Classic Pack ipari seprőgépünk nagyszerű teljesítményéhez, ráadásul a géphez alapfelszereltségben tartozik akkumulátor és a hozzá tartozó töltő. A nagy teljesítményű zsebszűrő rendszerrel felszerelt és hatékony, automatikus szűrőtisztítással kiegészített gép könnyedén képes megbírkózni még a rendkívül poros körülményekkel is. Továbbá kiegészíthető választhatóan egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel vagy egy megbízható körkörös szűrőrendszerrel is. Ezen felül a KM 105/180 R Bp Classic Pack a durva szennyeződéssel is felveszi a harcot, illetve nagyon hatékony a sűrűn berendezett beltéri területeken kompakt kialakításának köszönhetően. Intuitív és a felhasználó számára könnyű kezelést biztosít a karrendszer, a kényelmes magas konténerürítes és az egyszerű karbantartási koncepció következtében.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 105/180 R Bp Pack Classic: Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekében
Teljesen hidraulikus vontatóhajtás, fő seprőhengeres és oldalkefés meghajtás Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik. A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Seprő-porszívó KM 105/180 R Bp Pack Classic: Seprőlapát-elv
Seprőlapát-elv
Jó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is. Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése. Csekély porképződés.
Seprő-porszívó KM 105/180 R Bp Pack Classic: Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jelleg
Intuitív üzemeltetés karhasználattal A fő seprőhenger és a szűrő eszközök használata nélkül kicserélhető A fő alkatrészekhez való könnyű hozzáférés
Hatékony zsebszűrő rendszer
  • Hatékonyan minimalizálja a porképződést söprés közben
  • Szintén elérhető opcionálisan lapos redős szűrőrendszerrel vagy körkörös szűrőrendszerrel
  • Rendkívül hatékony és hosszú élettartamú takarítás
Automatikus szűrőtisztító
  • A rendszeres takarítás meghosszabbítja az élettartamot
  • Lecsökkenti a porképződést még extrém külső körülmények között is
  • Minden elérhető szűrőrendszerrel megbízhatóan működik
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Elektromos
Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V/kW) 36 / 2,5
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 6300
Munkaszélesség (mm) 780
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1050
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1300
Akkumulátorkapacitás (Ah) 240
Akkumulátorfeszültség (V) 36
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Hulladéktartály (l) 180
Emelkedési képesség (%) 14
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 5,2
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 850
Súly, üzemkész (kg) 850
Csomagolási súly (kg) 850
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1847 x 1065 x 1388

A csomag tartalma

  • Zsebszűrő
  • Kerekek, tömör gumi

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Állítható főseprőhenger
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Seprőlapát-elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
Seprő-porszívó KM 105/180 R Bp Pack Classic
Alkalmazási területek
  • Ideális (külső) gyártási területeken, raktárakban és logisztikai épületekben való használatra
  • Megfelel kültéri használatra rakodási és építési területeken
  • Fémipari és építőipari, illetve nehézipari használatra
Tartozékok