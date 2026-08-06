Seprő-porszívó KM 105/180 R Bp Pack Classic
Alapfelszereltségben akkumulátorral és töltővel és kompakt és robosztus dizájnnal: ez a mi KM 105/180 R Bp Classic Pack ipari seprőgépünk. Teljesen hidraulikus motorokkal és nagyon sokoldalú alkalmazhatósággal.
A kiváló minőségű alkatrészek, a tömör gumi kerekek és a teljesen hidraulikus motorok, a seprőhengerek és az oldalkefék is hozzájárulnak a mi igazán robusztus és hosszú élettartamú KM 105/180 R Bp Classic Pack ipari seprőgépünk nagyszerű teljesítményéhez, ráadásul a géphez alapfelszereltségben tartozik akkumulátor és a hozzá tartozó töltő. A nagy teljesítményű zsebszűrő rendszerrel felszerelt és hatékony, automatikus szűrőtisztítással kiegészített gép könnyedén képes megbírkózni még a rendkívül poros körülményekkel is. Továbbá kiegészíthető választhatóan egy felhasználóbarát lapos redős szűrőrendszerrel vagy egy megbízható körkörös szűrőrendszerrel is. Ezen felül a KM 105/180 R Bp Classic Pack a durva szennyeződéssel is felveszi a harcot, illetve nagyon hatékony a sűrűn berendezett beltéri területeken kompakt kialakításának köszönhetően. Intuitív és a felhasználó számára könnyű kezelést biztosít a karrendszer, a kényelmes magas konténerürítes és az egyszerű karbantartási koncepció következtében.
Jellemzők és előnyök
Gép masszív felépítése a biztonságos munkavégzés érdekébenTeljesen hidraulikus vontatóhajtás, fő seprőhengeres és oldalkefés meghajtás Az alkatrészek és a gép hosszú élettartamáról gondoskodik. A szériatartozékként felszerelt forgó jelzőfény növeli a felhasználó és környezete biztonságát.
Seprőlapát-elvJó tisztítási eredményt biztosít finom szemcsézetű piszok esetén is. Durva szennyeződés gond nélküli felgyűjtése. Csekély porképződés.
Példás kezelő-, karbantartás- és szervízbarát jellegIntuitív üzemeltetés karhasználattal A fő seprőhenger és a szűrő eszközök használata nélkül kicserélhető A fő alkatrészekhez való könnyű hozzáférés
Hatékony zsebszűrő rendszer
- Hatékonyan minimalizálja a porképződést söprés közben
- Szintén elérhető opcionálisan lapos redős szűrőrendszerrel vagy körkörös szűrőrendszerrel
- Rendkívül hatékony és hosszú élettartamú takarítás
Automatikus szűrőtisztító
- A rendszeres takarítás meghosszabbítja az élettartamot
- Lecsökkenti a porképződést még extrém külső körülmények között is
- Minden elérhető szűrőrendszerrel megbízhatóan működik
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V/kW)
|36 / 2,5
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6300
|Munkaszélesség (mm)
|780
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1050
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1300
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|240
|Akkumulátorfeszültség (V)
|36
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|180
|Emelkedési képesség (%)
|14
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|5,2
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|850
|Súly, üzemkész (kg)
|850
|Csomagolási súly (kg)
|850
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
A csomag tartalma
- Zsebszűrő
- Kerekek, tömör gumi
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Állítható főseprőhenger
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Seprőlapát-elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
Alkalmazási területek
- Ideális (külső) gyártási területeken, raktárakban és logisztikai épületekben való használatra
- Megfelel kültéri használatra rakodási és építési területeken
- Fémipari és építőipari, illetve nehézipari használatra