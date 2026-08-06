Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp

Nagyon agilis, jól irányítható és kompakt konstrukció: a KM 90/60 R Bp felülős seprő-szívógép lenyűgöz a tökéletes kezelhetőségével és az automatikus hengerszűrő-tisztító rendszerével.

Akkumulátoros, robusztus, forgó oldalkefével felszerelt KM 90/60 R Bp felülős seprö-szívógép jellemző felhasználási területei a logisztikai központok, parkolók és gyártócsarnokok. A manőverezhető gép még szűkebb helyeken is kiválóan használható, köszönhetően a nagyszerű kezelhetőségnek illetve az erőfeszítés nélkül elérhető magas tisztítási szintnek. Ebben a tekintetben különösen nagy segítség az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer a pormentes, szívóerő-veszteség nélküli munkavégzéshez. A praktikus Home Base rögzítőkészlettel a további tisztítóeszközök szállítása nem bonyolult, míg az EASY Operation rendszerünk nagyon megkönnyíti a KM 90/60 R Bp kezelését.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp: Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.
Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.
Hosszabb élettartam, megbízhatóság. Biztonság és fordulékonyság. További alkatrészek, például tartalék tartályok vagy kézi tisztítógépek biztonságosan rögzíthetők és szállíthatók a fedélzeten.
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp: EASY Operation kezelési elv
EASY Operation kezelési elv
Logikus és érthető. Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp: Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
Homebase a nagyobb flexibilitás érdekében
  • Különféle praktikus kapcsolódás a tartozékokhoz
  • Könnyű irányíthatóság
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (kW) 1,2
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 5400
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 6900
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 900
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1150
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Hulladéktartály (l) 60
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 4
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 205
Súly, üzemkész (kg) 330
Csomagolási súly (kg) 206
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 1060 x 1260

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Logisztikai központok
  • Parkolóházak
  • Raktárak és más beltéri alkalmazások
  • Szállodakomplexumok
  • Gyártócsarnokok
  • Kisebb parkok és parkolóhelyek
Tartozékok