Akkumulátoros, robusztus, forgó oldalkefével felszerelt KM 90/60 R Bp felülős seprö-szívógép jellemző felhasználási területei a logisztikai központok, parkolók és gyártócsarnokok. A manőverezhető gép még szűkebb helyeken is kiválóan használható, köszönhetően a nagyszerű kezelhetőségnek illetve az erőfeszítés nélkül elérhető magas tisztítási szintnek. Ebben a tekintetben különösen nagy segítség az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer a pormentes, szívóerő-veszteség nélküli munkavégzéshez. A praktikus Home Base rögzítőkészlettel a további tisztítóeszközök szállítása nem bonyolult, míg az EASY Operation rendszerünk nagyon megkönnyíti a KM 90/60 R Bp kezelését.