Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp
Nagyon agilis, jól irányítható és kompakt konstrukció: a KM 90/60 R Bp felülős seprő-szívógép lenyűgöz a tökéletes kezelhetőségével és az automatikus hengerszűrő-tisztító rendszerével.
Akkumulátoros, robusztus, forgó oldalkefével felszerelt KM 90/60 R Bp felülős seprö-szívógép jellemző felhasználási területei a logisztikai központok, parkolók és gyártócsarnokok. A manőverezhető gép még szűkebb helyeken is kiválóan használható, köszönhetően a nagyszerű kezelhetőségnek illetve az erőfeszítés nélkül elérhető magas tisztítási szintnek. Ebben a tekintetben különösen nagy segítség az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer a pormentes, szívóerő-veszteség nélküli munkavégzéshez. A praktikus Home Base rögzítőkészlettel a további tisztítóeszközök szállítása nem bonyolult, míg az EASY Operation rendszerünk nagyon megkönnyíti a KM 90/60 R Bp kezelését.
Jellemzők és előnyök
Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.Hosszabb élettartam, megbízhatóság. Biztonság és fordulékonyság. További alkatrészek, például tartalék tartályok vagy kézi tisztítógépek biztonságosan rögzíthetők és szállíthatók a fedélzeten.
EASY Operation kezelési elvLogikus és érthető. Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
Homebase a nagyobb flexibilitás érdekében
- Különféle praktikus kapcsolódás a tartozékokhoz
- Könnyű irányíthatóság
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|1,2
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|5400
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|6900
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|900
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1150
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|60
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|4
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|205
|Súly, üzemkész (kg)
|330
|Csomagolási súly (kg)
|206
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Logisztikai központok
- Parkolóházak
- Raktárak és más beltéri alkalmazások
- Szállodakomplexumok
- Gyártócsarnokok
- Kisebb parkok és parkolóhelyek