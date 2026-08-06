Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp Pack
A KM 90/60 R Bp Pack robusztus és kompakt felülős seprő-szívógép automata hengerszűrő-tisztító rendszerrel, nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátorokkal és integrált akkumulátortöltővel.
Az akkumulátoros KM 90/60 R Bp Pack, felülős seprő-szívógépünk forgó oldalkefével lenyűgöz agilis kezelhetőségével és nagy manőverezhetőségével a károsanyag-kibocsátásmentes tisztítás során bel- és kültéren is, például parkolókban, logisztikai központokban és gyártócsarnokokban. A hosszú élettartamú 180 Ah-s akkumulátorok kényelmesen tölthetők a beépített töltővel. A KM 90/60 R Bp Pack használata az EASY Operation rendszernek köszönhetően gyerekjáték, a praktikus Home Base rögzítőkészlettel további tisztítóeszközök szállíthatóak problémamentes. Az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer lehetővé teszi a pormentes munkát, a szívóerő csökkenése nélkül.
Jellemzők és előnyök
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
EASY Operation kezelési elvLogikus és érthető. Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
Homebase a nagyobb flexibilitás érdekébenKülönféle praktikus kapcsolódás a tartozékokhoz Könnyű irányíthatóság
Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.
- Hosszabb élettartam, megbízhatóság.
- Biztonság és fordulékonyság.
- További alkatrészek, például tartalék tartályok vagy kézi tisztítógépek biztonságosan rögzíthetők és szállíthatók a fedélzeten.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|1,2
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|5400
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|6900
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|900
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1150
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|180
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Hulladéktartály (l)
|60
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|4
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|335
|Súly, üzemkész (kg)
|330
|Csomagolási súly (kg)
|336
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Akkumulátorkijelző
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Logisztikai központok
- Parkolóházak
- Raktárépületek és más beltéri helységek
- Szállodakomplexumok
- Gyártócsarnokok
- Kisebb parkok és parkolóhelyek