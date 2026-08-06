Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp Pack

A KM 90/60 R Bp Pack robusztus és kompakt felülős seprő-szívógép automata hengerszűrő-tisztító rendszerrel, nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátorokkal és integrált akkumulátortöltővel.

Az akkumulátoros KM 90/60 R Bp Pack, felülős seprő-szívógépünk forgó oldalkefével lenyűgöz agilis kezelhetőségével és nagy manőverezhetőségével a károsanyag-kibocsátásmentes tisztítás során bel- és kültéren is, például parkolókban, logisztikai központokban és gyártócsarnokokban. A hosszú élettartamú 180 Ah-s akkumulátorok kényelmesen tölthetők a beépített töltővel. A KM 90/60 R Bp Pack használata az EASY Operation rendszernek köszönhetően gyerekjáték, a praktikus Home Base rögzítőkészlettel további tisztítóeszközök szállíthatóak problémamentes. Az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer lehetővé teszi a pormentes munkát, a szívóerő csökkenése nélkül.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp Pack: Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp Pack: EASY Operation kezelési elv
EASY Operation kezelési elv
Logikus és érthető. Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp Pack: Homebase a nagyobb flexibilitás érdekében
Homebase a nagyobb flexibilitás érdekében
Különféle praktikus kapcsolódás a tartozékokhoz Könnyű irányíthatóság
Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.
  • Hosszabb élettartam, megbízhatóság.
  • Biztonság és fordulékonyság.
  • További alkatrészek, például tartalék tartályok vagy kézi tisztítógépek biztonságosan rögzíthetők és szállíthatók a fedélzeten.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (kW) 1,2
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 5400
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 6900
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 900
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1150
Akkumulátorkapacitás (Ah) 180
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Hulladéktartály (l) 60
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 4
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 335
Súly, üzemkész (kg) 330
Csomagolási súly (kg) 336
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 1060 x 1260

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Akkumulátorkijelző
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp Pack
Seprő-porszívó KM 90/60 R Bp Pack

Videók

Alkalmazási területek
  • Logisztikai központok
  • Parkolóházak
  • Raktárépületek és más beltéri helységek
  • Szállodakomplexumok
  • Gyártócsarnokok
  • Kisebb parkok és parkolóhelyek
Tartozékok