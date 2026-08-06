Az akkumulátoros KM 90/60 R Bp Pack, felülős seprő-szívógépünk forgó oldalkefével lenyűgöz agilis kezelhetőségével és nagy manőverezhetőségével a károsanyag-kibocsátásmentes tisztítás során bel- és kültéren is, például parkolókban, logisztikai központokban és gyártócsarnokokban. A hosszú élettartamú 180 Ah-s akkumulátorok kényelmesen tölthetők a beépített töltővel. A KM 90/60 R Bp Pack használata az EASY Operation rendszernek köszönhetően gyerekjáték, a praktikus Home Base rögzítőkészlettel további tisztítóeszközök szállíthatóak problémamentes. Az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer lehetővé teszi a pormentes munkát, a szívóerő csökkenése nélkül.