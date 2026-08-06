Seprő-porszívó KM 90/60 R G
A benzinüzemű, nagy teljesítményű és különösen kompakt és robusztus kialakítású KM 90/60 R G felülős seprő-szívógépünk lenyűgöző hatékonysággal teljesíti a külső területeken végzett tisztítási feladatokat.
Erőteljes benzinmotorral és automata szivatóval az optimális indítás érdekében, a KM 90/60 R G felülős seprő-szívógép ideális megoldást biztosít a sokrétű kültéri tisztítási alkalmazásokhoz. Az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer biztosítja a pormentes munkát és minimálisra csökkenti a szívásveszteséget. Az EASY Operation rendszernek és a kompakt konstrukciónak köszönhetően a gép agilis, kiválóan manőverezhető, könnyen kezelhető. A praktikus Home Base rögzítőkészlet megkönnyíti a további tisztítóeszközök szállítását.
Jellemzők és előnyök
Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.Hosszabb élettartam, megbízhatóság. Biztonság és fordulékonyság. További alkatrészek, például tartalék tartályok vagy kézi tisztítógépek biztonságosan rögzíthetők és szállíthatók a fedélzeten.
EASY Operation kezelési elvLogikus és érthető. Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
Homebase a nagyobb flexibilitás érdekében
- Különféle praktikus kapcsolódás a tartozékokhoz
- Könnyű irányíthatóság
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|Négyütemű motor
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|6,6
|Meghajtás módja
|Benzin
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|7200
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|9200
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|900
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1150
|Hulladéktartály (l)
|60
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|8
|Szűrőfelület (m²)
|4
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|265
|Súly, üzemkész (kg)
|265
|Csomagolási súly (kg)
|266
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Logisztikai központok
- Parkolóházak
- Raktárak és más beltéri alkalmazások
- Szállodakomplexumok
- Gyártócsarnokok
- Kisebb parkok és parkolóhelyek