Erőteljes benzinmotorral és automata szivatóval az optimális indítás érdekében, a KM 90/60 R G felülős seprő-szívógép ideális megoldást biztosít a sokrétű kültéri tisztítási alkalmazásokhoz. Az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer biztosítja a pormentes munkát és minimálisra csökkenti a szívásveszteséget. Az EASY Operation rendszernek és a kompakt konstrukciónak köszönhetően a gép agilis, kiválóan manőverezhető, könnyen kezelhető. A praktikus Home Base rögzítőkészlet megkönnyíti a további tisztítóeszközök szállítását.