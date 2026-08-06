Seprő-porszívó KM 90/60 R G

A benzinüzemű, nagy teljesítményű és különösen kompakt és robusztus kialakítású KM 90/60 R G felülős seprő-szívógépünk lenyűgöző hatékonysággal teljesíti a külső területeken végzett tisztítási feladatokat.

Erőteljes benzinmotorral és automata szivatóval az optimális indítás érdekében, a KM 90/60 R G felülős seprő-szívógép ideális megoldást biztosít a sokrétű kültéri tisztítási alkalmazásokhoz. Az egyedülálló, automatikus és rendkívül hatékony hengerszűrő-tisztító rendszer biztosítja a pormentes munkát és minimálisra csökkenti a szívásveszteséget. Az EASY Operation rendszernek és a kompakt konstrukciónak köszönhetően a gép agilis, kiválóan manőverezhető, könnyen kezelhető. A praktikus Home Base rögzítőkészlet megkönnyíti a további tisztítóeszközök szállítását.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 90/60 R G: Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.
Nagy teherbírású és kompakt felépítmény platós felülettel.
Hosszabb élettartam, megbízhatóság. Biztonság és fordulékonyság. További alkatrészek, például tartalék tartályok vagy kézi tisztítógépek biztonságosan rögzíthetők és szállíthatók a fedélzeten.
Seprő-porszívó KM 90/60 R G: EASY Operation kezelési elv
EASY Operation kezelési elv
Logikus és érthető. Minden kezelőelem áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen elérhető.
Seprő-porszívó KM 90/60 R G: Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
A gép minden leállítását követően a szűrőt automatikusan letisztítja, azért hogy mindig pormentesen seperhessen és hosszú munkavégzési időt érhessen el. A szűrőtisztítás kézzel is aktiválható. Szerszám nélküli szűrőcsere.
Homebase a nagyobb flexibilitás érdekében
  • Különféle praktikus kapcsolódás a tartozékokhoz
  • Könnyű irányíthatóság
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás Négyütemű motor
Meghajtásteljesítmény (kW) 6,6
Meghajtás módja Benzin
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 7200
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 9200
Munkaszélesség (mm) 615
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 900
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1150
Hulladéktartály (l) 60
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 8
Szűrőfelület (m²) 4
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 265
Súly, üzemkész (kg) 265
Csomagolási súly (kg) 266
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1695 x 1060 x 1260

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 90/60 R G
Seprő-porszívó KM 90/60 R G

Videók

Alkalmazási területek
  • Logisztikai központok
  • Parkolóházak
  • Raktárak és más beltéri alkalmazások
  • Szállodakomplexumok
  • Gyártócsarnokok
  • Kisebb parkok és parkolóhelyek
Tartozékok