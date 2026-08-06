Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te H

NT 30/1 Ap Te H biztonsági porszívó 99,995%-os garantált szűrési hatékonysággal. Ideálisan alkalmas rendkívül veszélyes és rákkeltő porok felszívására (H porosztály).

A Kärcher NT 30/1 Ap Te H biztonsági porszívója lenyűgöző az üvegszálas anyagból készült HEPA-H 13 lapos redős szűrőjével. Ez lehetővé teszi a rendkívül veszélyes és rákkeltő, H porosztályba tartozó porok, például azbeszt, ólom és penész eltávolítására, amelyek a műhelyekben és még inkább az építési területeken képződnek a felújítási munkák során. A porszívó 99,995%-os szűrési hatékonyságot garantál, és nagy teljesítményű turbinája segítségével könnyedén eltávolítja a finom port. Az automatikus indítással és antisztatikus rendszerrel (vezetőképes tartozékokkal) ellátott integrált készülékaljzatnak köszönhetően ideális a porképző elektromos kéziszerszámok közvetlen elszívására. A porszívó nagy szívóteljesítményének köszönhetően sokféle alkalmazásra használható: csiszolási és felújítási munkák, össze vagy beszerelési munkák, folyadékok eltávolítása vagy elszívás gépekből és rendszerekből. Mivel a porszívó strapabíró, gumírozott tápkábellel rendelkezik, ideális szerkezeti munkákhoz és felújítási területeken történő használatra.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te H: H porosztályú biztonsági porszívó
H porosztályú biztonsági porszívó
A szűrés hatékonysága 99,995%. Elektronikus térfogatáram figyelés. Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te H: Azbesztcsökkentési engedéllyel rendelkezik
Azbesztcsökkentési engedéllyel rendelkezik
H porosztályú biztonsági porszívó. Sikeresen átment a további azbesztteszten. A TRGS 519 (Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabály) szerint tesztelve Németországban.
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te H: Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
Fokozott felhasználói biztonság. Az elektrosztatikus töltés disszipációja. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
HEPA-13 lapos redős szűrő üvegszálas anyagból
  • Eltávolítja a veszélyes port, a durva szennyeződéseket és a folyadékokat.
  • A szűrőt az EN 60335-2-69 és az EN 1822 szerint tesztelték.
  • Porfajták a H porosztályban: használjon biztonsági szűrőkészletet.
Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Optimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással.
  • Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé.
  • Időmegtakarítást és hosszabb szűrő élettartamot eredményez.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
  • Az elektromos szerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
  • Problémamentes működés az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
  • Energiatakarékosság: a porszívó automatikus kikapcsolása.
Flexibilis tömlő és tápkábel tároló
  • A tápkábel és a tömlő biztonságosan rögzíthető a szállításhoz.
  • Különböző hosszúságú és átmérőjű szívótömlőkhöz.
  • Időtakarékos kialakítás és a tápkábel meghosszabbított élettartama.
Kivehető szűrőház
  • Lapos redős szűrő: gyorsabb és egyszerűbb tisztítás.
  • Rendszeres tisztítás: meghosszabbítja a szűrő élettartamát.
  • Megakadályozza a lapos redős szűrő helytelen behelyezését.
Beépített tartozéktárolás
  • Veszteségmentes tárolás szállításhoz.
  • Időtakarékos kialakítás: a tartozékok gyorsan kézre állnak.
  • Helytakarékos kialakítás: nincs szükség további tárhelyre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 30
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 70
Szín antracit
Súly tartozékok nélkül (kg) 12,8
Csomagolási súly (kg) 17
Méretek (H × Sz × M) (mm) 525 x 370 x 560

A csomag tartalma

  • Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Harmonikaszűrő: HEPA-13 (H13)

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus rendszer
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Porosztály: H
  • Tartály anyaga: Műanyag
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te H
Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te H

Videók

Alkalmazási területek
  • H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
  • Kisebb elektromos szerszámok porelszívásához
  • Finom por és durva szennyeződések felszívásához
  • Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
  • Összeszerelési és szerelési munkákhoz
  • Gépekből és rendszerekből való kivonáshoz
  • Építkezéseken és műhelyekben használható
  • Azbeszt, ólom, penész, baktériumok stb. eltávolítására.
  • Építőipari, egészségügyi, laboratóriumi vagy ipari alkalmazásokhoz
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