A Kärcher NT 30/1 Ap Te H biztonsági porszívója lenyűgöző az üvegszálas anyagból készült HEPA-H 13 lapos redős szűrőjével. Ez lehetővé teszi a rendkívül veszélyes és rákkeltő, H porosztályba tartozó porok, például azbeszt, ólom és penész eltávolítására, amelyek a műhelyekben és még inkább az építési területeken képződnek a felújítási munkák során. A porszívó 99,995%-os szűrési hatékonyságot garantál, és nagy teljesítményű turbinája segítségével könnyedén eltávolítja a finom port. Az automatikus indítással és antisztatikus rendszerrel (vezetőképes tartozékokkal) ellátott integrált készülékaljzatnak köszönhetően ideális a porképző elektromos kéziszerszámok közvetlen elszívására. A porszívó nagy szívóteljesítményének köszönhetően sokféle alkalmazásra használható: csiszolási és felújítási munkák, össze vagy beszerelési munkák, folyadékok eltávolítása vagy elszívás gépekből és rendszerekből. Mivel a porszívó strapabíró, gumírozott tápkábellel rendelkezik, ideális szerkezeti munkákhoz és felújítási területeken történő használatra.