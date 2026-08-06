Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Ap Te H
NT 30/1 Ap Te H biztonsági porszívó 99,995%-os garantált szűrési hatékonysággal. Ideálisan alkalmas rendkívül veszélyes és rákkeltő porok felszívására (H porosztály).
A Kärcher NT 30/1 Ap Te H biztonsági porszívója lenyűgöző az üvegszálas anyagból készült HEPA-H 13 lapos redős szűrőjével. Ez lehetővé teszi a rendkívül veszélyes és rákkeltő, H porosztályba tartozó porok, például azbeszt, ólom és penész eltávolítására, amelyek a műhelyekben és még inkább az építési területeken képződnek a felújítási munkák során. A porszívó 99,995%-os szűrési hatékonyságot garantál, és nagy teljesítményű turbinája segítségével könnyedén eltávolítja a finom port. Az automatikus indítással és antisztatikus rendszerrel (vezetőképes tartozékokkal) ellátott integrált készülékaljzatnak köszönhetően ideális a porképző elektromos kéziszerszámok közvetlen elszívására. A porszívó nagy szívóteljesítményének köszönhetően sokféle alkalmazásra használható: csiszolási és felújítási munkák, össze vagy beszerelési munkák, folyadékok eltávolítása vagy elszívás gépekből és rendszerekből. Mivel a porszívó strapabíró, gumírozott tápkábellel rendelkezik, ideális szerkezeti munkákhoz és felújítási területeken történő használatra.
Jellemzők és előnyök
H porosztályú biztonsági porszívóA szűrés hatékonysága 99,995%. Elektronikus térfogatáram figyelés. Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Azbesztcsökkentési engedéllyel rendelkezikH porosztályú biztonsági porszívó. Sikeresen átment a további azbesztteszten. A TRGS 519 (Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabály) szerint tesztelve Németországban.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkalFokozott felhasználói biztonság. Az elektrosztatikus töltés disszipációja. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
HEPA-13 lapos redős szűrő üvegszálas anyagból
- Eltávolítja a veszélyes port, a durva szennyeződéseket és a folyadékokat.
- A szűrőt az EN 60335-2-69 és az EN 1822 szerint tesztelték.
- Porfajták a H porosztályban: használjon biztonsági szűrőkészletet.
Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Optimális szűrőtisztítási hatékonyság egyetlen gombnyomással.
- Folyamatosan magas szűrőteljesítményt és szívóerőt tesz lehetővé.
- Időmegtakarítást és hosszabb szűrő élettartamot eredményez.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
- Az elektromos szerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Problémamentes működés az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékosság: a porszívó automatikus kikapcsolása.
Flexibilis tömlő és tápkábel tároló
- A tápkábel és a tömlő biztonságosan rögzíthető a szállításhoz.
- Különböző hosszúságú és átmérőjű szívótömlőkhöz.
- Időtakarékos kialakítás és a tápkábel meghosszabbított élettartama.
Kivehető szűrőház
- Lapos redős szűrő: gyorsabb és egyszerűbb tisztítás.
- Rendszeres tisztítás: meghosszabbítja a szűrő élettartamát.
- Megakadályozza a lapos redős szűrő helytelen behelyezését.
Beépített tartozéktárolás
- Veszteségmentes tárolás szállításhoz.
- Időtakarékos kialakítás: a tartozékok gyorsan kézre állnak.
- Helytakarékos kialakítás: nincs szükség további tárhelyre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|70
|Szín
|antracit
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|12,8
|Csomagolási súly (kg)
|17
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|525 x 370 x 560
A csomag tartalma
- Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: HEPA-13 (H13)
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus rendszer
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Porosztály: H
- Tartály anyaga: Műanyag
Videók
Alkalmazási területek
- H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
- Kisebb elektromos szerszámok porelszívásához
- Finom por és durva szennyeződések felszívásához
- Folyadékok és nedves szennyeződések felszívásához
- Összeszerelési és szerelési munkákhoz
- Gépekből és rendszerekből való kivonáshoz
- Építkezéseken és műhelyekben használható
- Azbeszt, ólom, penész, baktériumok stb. eltávolítására.
- Építőipari, egészségügyi, laboratóriumi vagy ipari alkalmazásokhoz
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