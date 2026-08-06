Nedves és száraz porszívó NT 50/2 Me Classic Edition

A kétmotoros NT 50/2 Me Classic nedves-száraz porszívó patronszűrővel és 50 literes tartállyal van felszerelve. Mindenféle nedves és durva szennyeződés eltávolítására is kiváló. Kiemelkedő szívóerő, kezelhetőség és minőség!

Az erős, kétmotoros NT 50/2 Me Classic nedves-száraz porszívó pillanatok alatt eltávolítja a folyadékokat, a durva szemcsés szennyeződéseket és a port is. A gép 50 literes tartállyal van felszerelve, ráadásul kiváló kezelhetőséget és robusztus minőséget kínál. A standard tolókar és a rendkívül robusztus, fém görgőkkel ellátott alváz biztosítja a kiemelkedő mobilitást. A gép patronszűrővel rendelkezik, és könnyű szerviz-koncepciót kínál. Az NT 50/2 Me Classic mérsékelt mennyiségű szennyeződés eltávolítására készült.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 50/2 Me Classic Edition: Robusztus és könnyen szállítható
Robusztus és könnyen szállítható
Rendkívül mobil minden felületen, a robusztus alváznak, illetve a nagy kerekeknek és a fém görgőknek köszönhetően. A standard tolókar biztosítja a kényelmes szállítást.
Nedves és száraz porszívó NT 50/2 Me Classic Edition: Kiváló szívási teljesítmény
Kiváló szívási teljesítmény
2 nagy teljesítményű turbina biztosítja a kiemelkedő szívóerőt. Az erős szívóerő a kiváló tisztítási eredmények mellett a legnagyobb hatékonyságot garantálja
Nedves és száraz porszívó NT 50/2 Me Classic Edition: Porszívózás porzsák nélkül
Porszívózás porzsák nélkül
A kétmotoros NT Classic porszívók a kipróbált és jól bevált Kärcher patronszűrővel vannak felszerelve. A kazettás szűrő hosszantartó szívást tesz lehetővé porzsák nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 2 x 53
Vákuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Tartálytérfogat (l) 50
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény (W) max. 2300
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 76
Szín ezüst
Súly tartozékok nélkül (kg) 17,5
Csomagolási súly (kg) 23,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 580 x 510 x 850

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: Papír
  • Rozsdamentes acél tartály
  • Tolófogantyú

Videók

Alkalmazási területek
  • Folyadékok, durva szennyeződések felszívásához minden kemény felületről, illetve autók belső tisztításához.
Tartozékok
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