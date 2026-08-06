Az erős, kétmotoros NT 50/2 Me Classic nedves-száraz porszívó pillanatok alatt eltávolítja a folyadékokat, a durva szemcsés szennyeződéseket és a port is. A gép 50 literes tartállyal van felszerelve, ráadásul kiváló kezelhetőséget és robusztus minőséget kínál. A standard tolókar és a rendkívül robusztus, fém görgőkkel ellátott alváz biztosítja a kiemelkedő mobilitást. A gép patronszűrővel rendelkezik, és könnyű szerviz-koncepciót kínál. Az NT 50/2 Me Classic mérsékelt mennyiségű szennyeződés eltávolítására készült.