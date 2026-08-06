Nedves és száraz porszívó NT 50/2 Me Classic Edition
A kétmotoros NT 50/2 Me Classic nedves-száraz porszívó patronszűrővel és 50 literes tartállyal van felszerelve. Mindenféle nedves és durva szennyeződés eltávolítására is kiváló. Kiemelkedő szívóerő, kezelhetőség és minőség!
Az erős, kétmotoros NT 50/2 Me Classic nedves-száraz porszívó pillanatok alatt eltávolítja a folyadékokat, a durva szemcsés szennyeződéseket és a port is. A gép 50 literes tartállyal van felszerelve, ráadásul kiváló kezelhetőséget és robusztus minőséget kínál. A standard tolókar és a rendkívül robusztus, fém görgőkkel ellátott alváz biztosítja a kiemelkedő mobilitást. A gép patronszűrővel rendelkezik, és könnyű szerviz-koncepciót kínál. Az NT 50/2 Me Classic mérsékelt mennyiségű szennyeződés eltávolítására készült.
Jellemzők és előnyök
Robusztus és könnyen szállíthatóRendkívül mobil minden felületen, a robusztus alváznak, illetve a nagy kerekeknek és a fém görgőknek köszönhetően. A standard tolókar biztosítja a kényelmes szállítást.
Kiváló szívási teljesítmény2 nagy teljesítményű turbina biztosítja a kiemelkedő szívóerőt. Az erős szívóerő a kiváló tisztítási eredmények mellett a legnagyobb hatékonyságot garantálja
Porszívózás porzsák nélkülA kétmotoros NT Classic porszívók a kipróbált és jól bevált Kärcher patronszűrővel vannak felszerelve. A kazettás szűrő hosszantartó szívást tesz lehetővé porzsák nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 53
|Vákuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tartálytérfogat (l)
|50
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2300
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|76
|Szín
|ezüst
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|17,5
|Csomagolási súly (kg)
|23,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|580 x 510 x 850
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Krómozott acél
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: Papír
- Rozsdamentes acél tartály
- Tolófogantyú
Videók
Alkalmazási területek
- Folyadékok, durva szennyeződések felszívásához minden kemény felületről, illetve autók belső tisztításához.
Tartozékok
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