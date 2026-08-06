Brush Spot SE 2, SE 3-18
Gyors és hatékony folteltávolítás: a Spot Brush tökéletes permetező-extrakciós tisztítóeszköz a kárpitozott és textíliák makacs foltjainak alapos és célzott eltávolításához.
A folttisztító kefe tökéletes megoldás a textíliák alapos tisztításához és gyors, alapos folteltávolításához, és az SE 2 Spot és az SE 3-18 Compact permetező extrakciós tisztítókkal használható. A kipróbált és bevált Kärcher permetező extrakciós technológia automatikus vízszívással tisztítás közben lehetővé teszi a folteltávolítást csöpögés nélkül, kevés nedvességet hagyva a textíliákban. A folttisztító kefe lenyűgöző rendszertisztító funkcióval is rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a kefe tisztítás közben elszennyeződjön.
Jellemzők és előnyök
Innovatív Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményértCélzott és hatékony eltávolítás a makacs vagy rászáradt foltoktól. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében. Cseppmentes alkalmazás, mert a víz automatikusan felporszívózik a tisztítási folyamat során.
Egyszerű és kényelmes kezelésA rendszertisztító funkció megakadályozza, hogy a tartozékok beszennyeződjenek a tisztítás során. A kezek tiszták maradnak, a tartozékokat használat után azonnal el lehet helyezni. Intuitív kezelés.
Puha sörtékGyengéd és alapos folteltávolítás textil felületekről.
Alkalmas az SE 2 Spot és az SE 3-18 Compact permetező-extrakciós tisztítókhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpit
- Kárpitozott bútorok
- Autósülés