A folttisztító kefe tökéletes megoldás a textíliák alapos tisztításához és gyors, alapos folteltávolításához, és az SE 2 Spot és az SE 3-18 Compact permetező extrakciós tisztítókkal használható. A kipróbált és bevált Kärcher permetező extrakciós technológia automatikus vízszívással tisztítás közben lehetővé teszi a folteltávolítást csöpögés nélkül, kevés nedvességet hagyva a textíliákban. A folttisztító kefe lenyűgöző rendszertisztító funkcióval is rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a kefe tisztítás közben elszennyeződjön.