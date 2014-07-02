Csatlakozó hüvelyek

Kärcher Y-adapter készlet

Y-adapter készlet

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Kärcher C belső átmérőjű csatlakozóadapter (kúpos klipsz)

C belső átmérőjű csatlakozóadapter (kúpos klipsz)

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Kärcher Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz, klipes csatlakozás

Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz, klipes csatlakozás

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Kärcher Adapter elektromos szerszámokhoz, csavarozható

Adapter elektromos szerszámokhoz, csavarozható

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Kärcher Tágulóelemek (cső -> fúvóka)

Tágulóelemek (cső -> fúvóka)

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Kärcher Szűkítőhüvelyek

Szűkítőhüvelyek

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Kärcher Redukáló/tágító adapterkészlet

Redukáló/tágító adapterkészlet

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