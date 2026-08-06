A kicsi szivattyú előszűrő a durva szennyeződéseket és a homokot eltávolítja a közös kerti szivattyúkban, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkban és a házi szivattyúkban - ezáltal megnöveli az eszközök élettartamát. Az előszűrő különösen alkalmas integrált szűrők nélküli eszközökre, 4000 l / h áramlási sebességgel és G1 csatlakozó menettel (33,3 mm) felszerelve. A szűrőbetét könnyedén eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. A finom szűrő lyukszélessége 250 um (0,25 mm). Az új BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve garantálja a megbízható tömítést és a rendkívül egyszerű összeállítást.