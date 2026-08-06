Előszűrő, kicsi
Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.
A kicsi szivattyú előszűrő a durva szennyeződéseket és a homokot eltávolítja a közös kerti szivattyúkban, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkban és a házi szivattyúkban - ezáltal megnöveli az eszközök élettartamát. Az előszűrő különösen alkalmas integrált szűrők nélküli eszközökre, 4000 l / h áramlási sebességgel és G1 csatlakozó menettel (33,3 mm) felszerelve. A szűrőbetét könnyedén eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. A finom szűrő lyukszélessége 250 um (0,25 mm). Az új BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve garantálja a megbízható tömítést és a rendkívül egyszerű összeállítást.
Jellemzők és előnyök
Eltávolítható szűrő
- A szűrő folyó víz alatt tisztítható és mindig újra felhasználható.
Szivattyúelőszűrő, kicsi
- Szivattyúkhoz 4000 liter/óra vízátfolyásig.
Előszűrő
- A szivattyú kiegészítő védelméhez a nagyobb szennyeződés-részecskék és homok ellen.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Méretek
|Legfeljebb 4000 l/h, szembőség: 250 μm (0,25 mm)
|Nyomás (bar)
|8
|Szemcseméret (mm)
|0,25
|Menetméret
|G1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|120 x 220 x 200
Felszereltség
- Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
- A szennyeződések kiszűrése a vízből
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