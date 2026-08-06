Előszűrő, kicsi

Kis előszűrő, nagy hatás: A szivattyú előszűrő megvédi a kerti szivattyúkat, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkat és a házi szivattyúkat a durva szennyeződés-részecskéktől vagy a homoktól. A PerfectConnect tömítési elvvel működik.

A kicsi szivattyú előszűrő a durva szennyeződéseket és a homokot eltávolítja a közös kerti szivattyúkban, az elektronikus nyomásfokozó szivattyúkban és a házi szivattyúkban - ezáltal megnöveli az eszközök élettartamát. Az előszűrő különösen alkalmas integrált szűrők nélküli eszközökre, 4000 l / h áramlási sebességgel és G1 csatlakozó menettel (33,3 mm) felszerelve. A szűrőbetét könnyedén eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. A finom szűrő lyukszélessége 250 um (0,25 mm). Az új BP kiegészítők radiális PerfectConnect tömítésének elve garantálja a megbízható tömítést és a rendkívül egyszerű összeállítást.

Jellemzők és előnyök
Eltávolítható szűrő
  • A szűrő folyó víz alatt tisztítható és mindig újra felhasználható.
Szivattyúelőszűrő, kicsi
  • Szivattyúkhoz 4000 liter/óra vízátfolyásig.
Előszűrő
  • A szivattyú kiegészítő védelméhez a nagyobb szennyeződés-részecskék és homok ellen.
Specifikációk

Műszaki adatok

Méretek Legfeljebb 4000 l/h, szembőség: 250 μm (0,25 mm)
Nyomás (bar) 8
Szemcseméret (mm) 0,25
Menetméret G1
Szín fekete
Súly (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 120 x 220 x 200

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • A szennyeződések kiszűrése a vízből
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