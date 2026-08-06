Filter set AF 20

Erős teljesítmény, hatalmas hatékonyság: Az AF 20 légtisztító csereszűrőkészlete H13 szűrőanyagot és antibakteriális bevonatú aktív szén elemet tartalmaz.

A nagy arányban antibakteriális bevonatú aktív szenet tartalmazó H13 szűrőkészlet megbízhatóan távolítja el a levegőben lévő káros anyagok nagy számát, 99,95%-os elválasztási fokával 0,3 µm-es részecskeátmérő mellett. A szűrő felfogja a port, finom port, részecskéket, aeroszolokat, kórokozókat és még a vírusokat is. Ezenkívül a szűrőanyag antibakteriális bevonata eltávolítja a kórokozókat és a baktériumokat, és aktív szénréteg egészíti ki, amely kiszűri a levegőből a szagokat, vegyi gőzöket, VOC-okat (illékony szerves vegyületek) és egyéb káros anyagokat.

Jellemzők és előnyök
H13 szűrés
  • H13 szűrő a kórokozók és aeroszolok megbízható eltávolításához.
  • A szűrő hatásfoka 99,95%.
Aktív szén elem
  • Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Specifikációk

Műszaki adatok

Légáteresztés (m³ / h) max. 220
Csomagolási egység (Darab(ok)) 2
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 258 x 151 x 59

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Belső terek