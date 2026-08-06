Filter set AF 20
Erős teljesítmény, hatalmas hatékonyság: Az AF 20 légtisztító csereszűrőkészlete H13 szűrőanyagot és antibakteriális bevonatú aktív szén elemet tartalmaz.
A nagy arányban antibakteriális bevonatú aktív szenet tartalmazó H13 szűrőkészlet megbízhatóan távolítja el a levegőben lévő káros anyagok nagy számát, 99,95%-os elválasztási fokával 0,3 µm-es részecskeátmérő mellett. A szűrő felfogja a port, finom port, részecskéket, aeroszolokat, kórokozókat és még a vírusokat is. Ezenkívül a szűrőanyag antibakteriális bevonata eltávolítja a kórokozókat és a baktériumokat, és aktív szénréteg egészíti ki, amely kiszűri a levegőből a szagokat, vegyi gőzöket, VOC-okat (illékony szerves vegyületek) és egyéb káros anyagokat.
Jellemzők és előnyök
H13 szűrés
- H13 szűrő a kórokozók és aeroszolok megbízható eltávolításához.
- A szűrő hatásfoka 99,95%.
Aktív szén elem
- Szagok és vegyi gőzök megkötésére.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Légáteresztés (m³ / h)
|max. 220
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|2
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|258 x 151 x 59
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Alkalmazási területek
- Belső terek