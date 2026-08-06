A többlépcsős Duo!Pure szűrőrendszer a KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosóhoz, amely egy lapos redős szűrőt és egy szivacsszűrőt tartalmaz, megbízható védelmet nyújt a nedvesség ellen és kiváló szűrést biztosít. A nagy hatékonyságú lapos redős szűrő hatékonyan rögzíti a levegőben lévő legkisebb részecskéket is. Száraz üzemmód ideális szőnyegeken és szőnyegeken való használatra.