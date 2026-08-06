Filter szett KFL 1, FCV 2, FCV 3
Kétlépcsős megbízható Duo!Pure szűrőrendszer a Kärcher KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosóihoz, egy lapos redős szűrőből és egy szivacsszűrőből.
A többlépcsős Duo!Pure szűrőrendszer a KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívó-felmosóhoz, amely egy lapos redős szűrőt és egy szivacsszűrőt tartalmaz, megbízható védelmet nyújt a nedvesség ellen és kiváló szűrést biztosít. A nagy hatékonyságú lapos redős szűrő hatékonyan rögzíti a levegőben lévő legkisebb részecskéket is. Száraz üzemmód ideális szőnyegeken és szőnyegeken való használatra.
Jellemzők és előnyök
Hatékony kétfokozatú Duo!Pure szűrőrendszer
- Megbízható szűrés lapos redős szűrővel és szivacsszűrővel
Gyorsan és egyszerűen cserélhető
Biztonságos és hosszú élettartamú
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|66 x 70 x 22
Alkalmazási területek
- Belső terek