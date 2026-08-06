FJ 24 habosító fúvóka

Az FJ 24 kézi habsugár otthoni és kerti tisztítószerek adagolásához KHB és OC 6-18 modellekhez.

Az igazán tiszta eredmények eléréséhez időnként többre van szükség, mint pusztán vízre. Az FJ 24 habfúvóka ezt könnyedén teszi. Egyszerűen töltse meg a 0,3 literes tartályt Home & Garden mosogatószerrel, csatlakoztassa a habsugarat a hosszabbítóhoz, és már indulhat is: a rendkívül hatékony habbal és a forgatógomb elforgatásával kiválasztott változtatható sugárszinttel a takarítás sokkal könnyebbé vált. A jól bevált Quick Connect rendszer segítségével a habsugár egyetlen kézzel leválasztható a hosszabbító csőről, készen állva egy másik tartozékra váltani. Az FJ 24 habsugár alkalmas a KHB és OC 6-18 modellekhez, de nem a K 2 - K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz.

Jellemzők és előnyök
0,3 liter űrtartalmú tartály
  • A tartály egy akkumulátortöltethez elegendő tisztítószert tartalmaz.
Különböző tisztítószerek közötti egyszerű átváltás
  • Könnyed tisztítás a megfelelő Kärcher tisztítószerrel.
Erőteljes hab
  • Valamennyi felület könnyed tisztítása.
Átlátszó tisztítószer-tartály
  • A tartály tartalma bármikor ellenőrizhető.
Állítható szórásszög
  • Kényelmes függőleges és vízszintes munkavégzést tesz lehetővé.
Quick Connect csatlakozó
  • A bevált Quick Connect rendszernek köszönhetően a tartozékok cseréje könnyedén elvégezhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín antracit
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 205 x 93 x 132
Alkalmazási területek
  • Erkély
  • Virágládák
  • Dekorációs tárgyak (virágcserepek, stb.)
  • Kerékpárok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti játékok
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Hulladéktartályok
  • Redőnyök
Tartozékok
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