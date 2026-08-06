Az igazán tiszta eredmények eléréséhez időnként többre van szükség, mint pusztán vízre. Az FJ 24 habfúvóka ezt könnyedén teszi. Egyszerűen töltse meg a 0,3 literes tartályt Home & Garden mosogatószerrel, csatlakoztassa a habsugarat a hosszabbítóhoz, és már indulhat is: a rendkívül hatékony habbal és a forgatógomb elforgatásával kiválasztott változtatható sugárszinttel a takarítás sokkal könnyebbé vált. A jól bevált Quick Connect rendszer segítségével a habsugár egyetlen kézzel leválasztható a hosszabbító csőről, készen állva egy másik tartozékra váltani. Az FJ 24 habsugár alkalmas a KHB és OC 6-18 modellekhez, de nem a K 2 - K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz.