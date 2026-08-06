FJ 24 habosító fúvóka
Az FJ 24 kézi habsugár otthoni és kerti tisztítószerek adagolásához KHB és OC 6-18 modellekhez.
Az igazán tiszta eredmények eléréséhez időnként többre van szükség, mint pusztán vízre. Az FJ 24 habfúvóka ezt könnyedén teszi. Egyszerűen töltse meg a 0,3 literes tartályt Home & Garden mosogatószerrel, csatlakoztassa a habsugarat a hosszabbítóhoz, és már indulhat is: a rendkívül hatékony habbal és a forgatógomb elforgatásával kiválasztott változtatható sugárszinttel a takarítás sokkal könnyebbé vált. A jól bevált Quick Connect rendszer segítségével a habsugár egyetlen kézzel leválasztható a hosszabbító csőről, készen állva egy másik tartozékra váltani. Az FJ 24 habsugár alkalmas a KHB és OC 6-18 modellekhez, de nem a K 2 - K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz.
Jellemzők és előnyök
0,3 liter űrtartalmú tartály
- A tartály egy akkumulátortöltethez elegendő tisztítószert tartalmaz.
Különböző tisztítószerek közötti egyszerű átváltás
- Könnyed tisztítás a megfelelő Kärcher tisztítószerrel.
Erőteljes hab
- Valamennyi felület könnyed tisztítása.
Átlátszó tisztítószer-tartály
- A tartály tartalma bármikor ellenőrizhető.
Állítható szórásszög
- Kényelmes függőleges és vízszintes munkavégzést tesz lehetővé.
Quick Connect csatlakozó
- A bevált Quick Connect rendszernek köszönhetően a tartozékok cseréje könnyedén elvégezhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|205 x 93 x 132
Alkalmazási területek
- Erkély
- Virágládák
- Dekorációs tárgyak (virágcserepek, stb.)
- Kerékpárok
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti játékok
- Motorkerékpárok és robogók
- Hulladéktartályok
- Redőnyök
Tartozékok
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