A kézi gőztisztítótól a felmosásig néhány másodperc alatt: a praktikus EasyFix Large padlótisztító készlet az SC 1 Multi számára lehetővé teszi. Egyszerűen csatlakoztassa az univerzális Large padlókendőt az EasyFix Large padlófúvókához a kampós-hurkos rendszer segítségével, és csatlakoztassa a fúvókát az SC 1 Multi két hosszabbítócsövéhez (egyenként 0,5 m) – és máris megkezdheti a kemény padló alapos tisztítását. Az univerzális padlókendő speciális hurkos szerkezetével különösen jó szennyeződés felszívást biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikusan tiszta tisztítási eredményeket tesz lehetővé a sarkokban és éleken. Az EasyFix Large padlótisztító készlet az SC 1 Multi & Up szabványos szállítási terjedelmében található.