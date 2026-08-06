Floor cleaning set SC1 Multi
Tisztaság szennyeződésekkel való érintkezés nélkül: az SC 1 Multihoz készült EasyFix Large padlótisztító készlettel a kézi gőztisztítót pillanatok alatt felmosóvá alakíthatja.
A kézi gőztisztítótól a felmosásig néhány másodperc alatt: a praktikus EasyFix Large padlótisztító készlet az SC 1 Multi számára lehetővé teszi. Egyszerűen csatlakoztassa az univerzális Large padlókendőt az EasyFix Large padlófúvókához a kampós-hurkos rendszer segítségével, és csatlakoztassa a fúvókát az SC 1 Multi két hosszabbítócsövéhez (egyenként 0,5 m) – és máris megkezdheti a kemény padló alapos tisztítását. Az univerzális padlókendő speciális hurkos szerkezetével különösen jó szennyeződés felszívást biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikusan tiszta tisztítási eredményeket tesz lehetővé a sarkokban és éleken. Az EasyFix Large padlótisztító készlet az SC 1 Multi & Up szabványos szállítási terjedelmében található.
Jellemzők és előnyök
Az EasyFix Large padlófúvóka készlet egyszerű rögzítése az SC 1 Multihoz
- AZ EASY FIX PADLÓFEJ KÖNNYEN ÉS PROBLÉMAMENTESEN CSATLAKOZTATHATÓ A KÉSZÜLÉKHEZ A GŐZTISZTÍTÓ CSŐVEL EGYÜTT.
Prémium mikroszálas
- A kendő speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
- Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
Innovatív lamellás technológia
- Egyenletes gőzeloszlás a tisztítási felületen és a mikroszálas padlótisztító kendőn a lamelláknak köszönhetően.
Rugalmas fúvóka a tisztítófejen
- Ergonómikus és hatásos tisztítás bármilyen testmagasság esetén.
- Ideális a bútorok alá való benyúláshoz.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék