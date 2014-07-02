Fő seprőhenger

Kärcher Standard hengerkefe

Standard hengerkefe

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Kärcher Fő seprőhenger, puha

Fő seprőhenger, puha

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Kärcher Fő seprőhenger, kemény

Fő seprőhenger, kemény

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Kärcher Fő seprőhenger, antisztatikus

Fő seprőhenger, antisztatikus

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