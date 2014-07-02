Forgó fúvókák (földfúvók)

Kärcher Szennyezőfúvóka, kicsi

Szennyezőfúvóka, kicsi

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Kärcher Nagyméretű földfúvó

Nagyméretű földfúvó

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Kärcher Klasszikus forgó fúvóka

Klasszikus forgó fúvóka

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