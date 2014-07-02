Fülkék és védőtetők

Kärcher Védőtető

Védőtető

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Kärcher Védőtető 360°-os figyelmeztető jelzőfénynel

Védőtető 360°-os figyelmeztető jelzőfénynel

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Kärcher Vezetővédő fülke

Vezetővédő fülke

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