Fúvóka csatlakozó / távtartó

Kärcher Fúvókacsatlakozó

Fúvókacsatlakozó

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Kärcher Távtartó (fúvókacsatlakozóval együtt)

Távtartó (fúvókacsatlakozóval együtt)

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