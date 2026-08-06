Háromállású fúvóka, 055
Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Kényelmes szórási szög beállítás. Az injektoros készülékeknél az alacsony nyomású lapos sugár a tisztítószer felszívásához és felhordásához.
Manuálisan átkapcsolható 3 állású fúvóka. Robusztus, tartós és dugulásmentes. Kényelmes választás a magasnyomású pontsugár (0°), a magasnyomású lapossugár (25°) és az alacsonynyomású lapossugár (40°) között. Az injektorral ellátott gépeknél az alacsonynyomású lapossugár hasznos a tisztítószer felszívásához és felviteléhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. nyomás (bar)
|300
|Fúvókaméret ( )
|55
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,3