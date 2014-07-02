Hengerkefe, standard sörték, fekete

Puha hengerkefe 508 mm hosszúságú, fekete standard poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 60/2 RS kefés álló porszívójához.

508 mm-es hengerkefe minden CV 60/2 RS kefés álló porszívóhoz. A henger puha, fekete, 29 mm-es műanyag sörtékkel van ellátva. Sörték átmérője: 0,30 mm. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tisztításhoz két kefe szükséges.

Specifikációk

Műszaki adatok

Kefehossz (mm) 508
Keménységi fokozat közepesen kemény
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 515 x 100 x 100
Kompatibilis készülékek