Hengerkefe, standard sörték, fekete
Puha hengerkefe 508 mm hosszúságú, fekete standard poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 60/2 RS kefés álló porszívójához.
508 mm-es hengerkefe minden CV 60/2 RS kefés álló porszívóhoz. A henger puha, fekete, 29 mm-es műanyag sörtékkel van ellátva. Sörték átmérője: 0,30 mm. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tisztításhoz két kefe szükséges.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kefehossz (mm)
|508
|Keménységi fokozat
|közepesen kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|515 x 100 x 100