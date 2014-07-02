Mindenki számára tökéletes: Nagy segítség nem csak allergiásoknak hanem nagy higiéniai igényű személyeknek. A HEPA 12 (EN1822:1998) nagy hatékonyságú szűrő megbízhatóan visszatartja a pollent, allergéneket, port, gombaspórákat, baktériumokat és atkaürüléket és így tökéletes tisztaságot garantál. A nagy hatékonyságú szűrőt elhagyó, távozó levegő jóval tisztább és frissebb, mint a helyiség levegője. Az allergiát kiváltó részecskék 99,5 %-át visszatartja. Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer cserélje ki a szűrőt.