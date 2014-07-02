HEPA 12 szűrő
A nagy hatékonyságú HEPA 12 szűrő (EN1822:1998) megbízhatóan visszatartja a polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és atkaürüléket. A részecskék 99,5%-át megbízhatóan megszűri.
Mindenki számára tökéletes: Nagy segítség nem csak allergiásoknak hanem nagy higiéniai igényű személyeknek. A HEPA 12 (EN1822:1998) nagy hatékonyságú szűrő megbízhatóan visszatartja a pollent, allergéneket, port, gombaspórákat, baktériumokat és atkaürüléket és így tökéletes tisztaságot garantál. A nagy hatékonyságú szűrőt elhagyó, távozó levegő jóval tisztább és frissebb, mint a helyiség levegője. Az allergiát kiváltó részecskék 99,5 %-át visszatartja. Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer cserélje ki a szűrőt.
Jellemzők és előnyök
A KäRCHER VC 6/ VC 6 PREMIUM ÉS KORÁBBAN GYÁRTOTT VC 6.XXX SZÁRAZ PORSZÍVÓKHOZ IS ALKALMAS
MEGBÍZHATÓAN MEGSZŰRI A LEGKÜLÖNFÉLÉBB RÉSZECSKÉK 99.5%-ÁT
Allergiában szenvedők részére ideális
AJÁNLAT: ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER CSERÉLJE
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|140 x 101 x 46
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés