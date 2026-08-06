HEPA szűrő VC 5

A higiénikus HEPA-szűrő (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződést a helység levegőjéből. A szűrőt javasolt évente cserélni.

A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822: 1998) megbízhatóan kiszűri a legfinomabb szennyeződéseket, mint például pollen vagy allergiát kiváltó részecskék. Ezért elengedhetetlen, hogy a porszívó kiáramló levegője tisztább legyen, mint a helység levegője. Javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a szűrőt.

Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 5 kézi porszívóhoz használható
Megbízhatóan megszűri a finomport, mint pollenek és allergiát kiváltó részecskéket.
A porszívó által kibocsájtott levegő tisztább mint a helység levegője
A szűrőt évente 1x javasolt cserélni
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 85 x 75 x 46
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés