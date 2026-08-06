HEPA szűrő VC 5
A higiénikus HEPA-szűrő (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződést a helység levegőjéből. A szűrőt javasolt évente cserélni.
A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822: 1998) megbízhatóan kiszűri a legfinomabb szennyeződéseket, mint például pollen vagy allergiát kiváltó részecskék. Ezért elengedhetetlen, hogy a porszívó kiáramló levegője tisztább legyen, mint a helység levegője. Javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a szűrőt.
Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 5 kézi porszívóhoz használható
Megbízhatóan megszűri a finomport, mint pollenek és allergiát kiváltó részecskéket.
A porszívó által kibocsájtott levegő tisztább mint a helység levegője
A szűrőt évente 1x javasolt cserélni
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|85 x 75 x 46
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés