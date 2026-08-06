A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822: 1998) megbízhatóan kiszűri a legfinomabb szennyeződéseket, mint például pollen vagy allergiát kiváltó részecskék. Ezért elengedhetetlen, hogy a porszívó kiáramló levegője tisztább legyen, mint a helység levegője. Javasoljuk, hogy évente egyszer cserélje ki a szűrőt.