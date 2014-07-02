Homokszórás mennyiség-szabályozással (fúvóka nélkül)

Mennyiség-szabályzóval. A szóróanyagot a magasnyomáshoz adagolja. Fényezés, rozsda eltávolítására. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.

Festék, rozsda és vízkő eltávolítása egyszerűen: Kärcher homokszóró-kiegészítő mennyiségszabályozással - szóróanyag adagolásához magasnyomású sugárhoz. A szórószárra a magasnyomású fúvóka helyére kell csatlakoztatni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 4
Tartozékok
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