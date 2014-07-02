Kärcher Power fúvóka

Kärcher Magasnyomású fúvóka permetezési szöge 0°

Magasnyomású fúvóka permetezési szöge 0°

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Kärcher 15°-os szórási szögű motoros fúvóka

15°-os szórási szögű motoros fúvóka

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Kärcher 25°-os szórási szögű motoros fúvóka

25°-os szórási szögű motoros fúvóka

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Kärcher 40°-os szórási szögű motoros fúvóka

40°-os szórási szögű motoros fúvóka

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