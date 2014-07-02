Keverők és injektorok

Kärcher Tisztítószer-befecskendező

Tisztítószer-befecskendező

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Kärcher Gépspecifikus fúvókakészlet, rendelési szám: 4.637-033.0

Gépspecifikus fúvókakészlet, rendelési szám: 4.637-033.0

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Kärcher Fúvókabetét, rendelési szám: 4.637-032.0

Fúvókabetét, rendelési szám: 4.637-032.0

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