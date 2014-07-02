Praktikus körkefekészlet négy színben különböző alkalmazási helyekhez. A színkülönbségnek köszönhetően a tisztítókefék világosan és egyértelműen megkülönböztethetők és különböző feladatokhoz használhatók. Így például egy szín a mosdóhelyiségekhez használható és a másik a konyha tisztítási feladataihoz. A körkefe rugalmas sörtéi majdnem minden feladatot megbízhatóan és önállóan intéznek el. A tisztítókefék a következő készülékekkel használhatók: SV 1902 és SV 1802.