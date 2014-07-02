Körkefekészlet

Körkefekészlet 4 különféle színben , 4 különféle feladatra.

Praktikus körkefekészlet négy színben különböző alkalmazási helyekhez. A színkülönbségnek köszönhetően a tisztítókefék világosan és egyértelműen megkülönböztethetők és különböző feladatokhoz használhatók. Így például egy szín a mosdóhelyiségekhez használható és a másik a konyha tisztítási feladataihoz. A körkefe rugalmas sörtéi majdnem minden feladatot megbízhatóan és önállóan intéznek el. A tisztítókefék a következő készülékekkel használhatók: SV 1902 és SV 1802.

Jellemzők és előnyök
4 különböző szín
  • Higiénikus munkavégzés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken (szaniterek, konyha, szerelvények stb.)
Kiváló minőségű sörteanyag
  • Makacs szennyeződések könnyed eltávolítása
  • A sörték nem használódnak el gyorsan, hosszú élettartam.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 30 x 30 x 40
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Fürdőszoba
  • Csaptelepek
  • Lefolyók
  • Mosdó
  • Toalett
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Konyhai munkalapok