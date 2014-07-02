Körkefekészlet
Körkefekészlet 4 különféle színben , 4 különféle feladatra.
Praktikus körkefekészlet négy színben különböző alkalmazási helyekhez. A színkülönbségnek köszönhetően a tisztítókefék világosan és egyértelműen megkülönböztethetők és különböző feladatokhoz használhatók. Így például egy szín a mosdóhelyiségekhez használható és a másik a konyha tisztítási feladataihoz. A körkefe rugalmas sörtéi majdnem minden feladatot megbízhatóan és önállóan intéznek el. A tisztítókefék a következő készülékekkel használhatók: SV 1902 és SV 1802.
Jellemzők és előnyök
4 különböző szín
- Higiénikus munkavégzés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken (szaniterek, konyha, szerelvények stb.)
Kiváló minőségű sörteanyag
- Makacs szennyeződések könnyed eltávolítása
- A sörték nem használódnak el gyorsan, hosszú élettartam.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|30 x 30 x 40
Alkalmazási területek
- Fürdőszoba
- Csaptelepek
- Lefolyók
- Mosdó
- Toalett
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Konyhai munkalapok