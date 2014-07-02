Lapos redőzött szűrő, standard, BIA C vagy akár M porosztályig

Kärcher Lapos redőzött szűrő, papír

Lapos redőzött szűrő, papír

Tovább a termékekhez
Kärcher Lapos redőzött szűrő, PES

Lapos redőzött szűrő, PES

Tovább a termékekhez
Kärcher Lapos redőzött szűrő, PTFE

Lapos redőzött szűrő, PTFE

Tovább a termékekhez