Magasnyomású tömlők

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal

Standard, mindkét oldalon csatlakozókkal

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Kärcher Hosszú élettartamú 400

Hosszú élettartamú 400

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Kärcher Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal

Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozókkal

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Kärcher Élelmiszeripari változat

Élelmiszeripari változat

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Kärcher Élelmiszeripari változat, mindkét oldalon csatlakozókkal

Élelmiszeripari változat, mindkét oldalon csatlakozókkal

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Kärcher Hosszú élettartamú élelmiszer-dizájn

Hosszú élettartamú élelmiszer-dizájn

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Kärcher Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással

Hosszú élettartamú, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozással

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Kärcher Speciális tömlők

Speciális tömlők

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Klasszikus

Klasszikus

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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