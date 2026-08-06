MJ 180 4-in-1 multi jet
MJ 180 4 az 1-ben Multi Jet 4féle szórással a K 6 és K 7 magasnyomású mosókhoz: forgó fúvókával, nagynyomású lapos sugárral, tisztítószer-permetezővel és széles lapos sugárral.
Az MJ 180 4-in-1 Multi Jet egyetlen szórópisztollyal 4 különböző szórástípust kínál: tisztítószeres szórást, nagynyomású lapos szórást, forgó fúvókát és széles, nyomáscsökkentett lapos szórást. A megfelelő szórást egyszerűen a szórópisztoly elforgatásával lehet kiválasztani, így nincs szükség időigényes szórópisztoly-cserére. Ugyanakkor a Multi Jet kezelhetősége is lenyűgöző, mivel súlya 25 százalékkal kisebb, mint a Kärcher elődmodelljének, az MJ 3-in-1-nek. Alkalmas a Kärcher Home & Garden K 6 és K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz. Az otthon, a kert és az autó sokoldalú segítője.
Jellemzők és előnyök
A szórópisztoly elforgatásával válassza ki a megfelelő vízsugárt.
- Nincs időigényes szórószárcsere.
Négyféle szórástípus egy szórópisztolyban.
- Forgó fúvóka, nagynyomású lapos sugár, tisztítószer-sugár és széles lapos sugár – rugalmas munkavégzéshez.
Szerelősegéddel a szórópisztolyon.
- A helyes felszereléshez és alkalmazáshoz.
25%-os súlycsökkenés¹⁾
- Nagyobb kényelem és felhasználóbarát kialakítás.
Kompatibilis az összes Kärcher K 6 és K 7 magasnyomású mosóval.
- Tökéletes egy későbbi upgradehez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|450 x 59 x 59
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
¹⁾ Az előző Kärcher MJ 3 az 1-ben multifunkciós tisztító súlyához képest.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kert és kőfalak
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerítések
- Kis házak homlokzatai
- Kerti szerszámok és eszközök
- A ház és a kert körüli területek