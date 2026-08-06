Az MJ 180 4-in-1 Multi Jet egyetlen szórópisztollyal 4 különböző szórástípust kínál: tisztítószeres szórást, nagynyomású lapos szórást, forgó fúvókát és széles, nyomáscsökkentett lapos szórást. A megfelelő szórást egyszerűen a szórópisztoly elforgatásával lehet kiválasztani, így nincs szükség időigényes szórópisztoly-cserére. Ugyanakkor a Multi Jet kezelhetősége is lenyűgöző, mivel súlya 25 százalékkal kisebb, mint a Kärcher elődmodelljének, az MJ 3-in-1-nek. Alkalmas a Kärcher Home & Garden K 6 és K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz. Az otthon, a kert és az autó sokoldalú segítője.