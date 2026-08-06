PCL 3-18 hengerkefék kőfelületekhez
2 db hengerkeféből álló készlet a sima kőburkolólapok gyors tisztításához a PCL 3-18 terasz tisztítóval.
Az Ön ideális partnere a teraszok tisztításához: A 2 darabos hengerkefe-készlet a PCL 3-18 tartozékaként kapható, és alkalmas a sima felületű kőburkolatok és -lapok mély és kíméletes tisztítására. Az olyan szennyeződéseket, mint a moha, könnyedén eltávolítja. A hengerkefék szerszám nélkül, egyszerűen cserélhetők.
Jellemzők és előnyök
A kültéri sima kőburkolatok következetes és mélytisztítása
Jó területteljesítmény és optimalizált kefeprofil a sima kőburkolatok tisztításához
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 100 x 100
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély