Az Ön ideális partnere a teraszok tisztításához: A 2 darabos hengerkefe-készlet a PCL 3-18 tartozékaként kapható, és alkalmas a sima felületű kőburkolatok és -lapok mély és kíméletes tisztítására. Az olyan szennyeződéseket, mint a moha, könnyedén eltávolítja. A hengerkefék szerszám nélkül, egyszerűen cserélhetők.