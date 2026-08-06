PCL 3-18 hengerkefék kőfelületekhez

2 db hengerkeféből álló készlet a sima kőburkolólapok gyors tisztításához a PCL 3-18 terasz tisztítóval.

Az Ön ideális partnere a teraszok tisztításához: A 2 darabos hengerkefe-készlet a PCL 3-18 tartozékaként kapható, és alkalmas a sima felületű kőburkolatok és -lapok mély és kíméletes tisztítására. Az olyan szennyeződéseket, mint a moha, könnyedén eltávolítja. A hengerkefék szerszám nélkül, egyszerűen cserélhetők.

Jellemzők és előnyök
A kültéri sima kőburkolatok következetes és mélytisztítása
Jó területteljesítmény és optimalizált kefeprofil a sima kőburkolatok tisztításához
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély