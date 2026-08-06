RCV 5 porgyűjtő állomáshoz való porzsák (3 darabos készlet)
A kiváló minőségű flíz porzsákok biztosítják a szennyeződések és a por egyszerű és higénikus eltávolítását az állomásból; különösen az RCV 5 szívóállomáshoz ajánlott.
A szakadásálló gyapjúanyagból készült porzsákok az RCV 5 szívóállomásához vannak igazítva, és rendkívül robusztus anyagukkal és magas porvisszatartásukkal nyűgöznek le. Ez biztosítja az állomás egyenletesen magas szívóteljesítményét, így a robotporszívó még önállóbban használható. Három porzsákot tartalmaz egy csomag.
Jellemzők és előnyök
Fíz anyag a kiváló porvisszatartásért és az állandó szívóerőért
Szakadásálló gyapjú anyag, amely különösen alkalmas a hosszabb használathoz.
Zárható pornyílás a szűrőzsák higénikus cseréjéhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|185 x 155 x 145
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Alacsony szálú szőnyegek