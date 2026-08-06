A szakadásálló gyapjúanyagból készült porzsákok az RCV 5 szívóállomásához vannak igazítva, és rendkívül robusztus anyagukkal és magas porvisszatartásukkal nyűgöznek le. Ez biztosítja az állomás egyenletesen magas szívóteljesítményét, így a robotporszívó még önállóbban használható. Három porzsákot tartalmaz egy csomag.