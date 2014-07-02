Szívótömlő könyökkel, NT, DN 35, hossza 2,5 m, klipsz 1,0, bajonett 1,0

A DN 35 névleges szélességű, 2,5 m hosszúságú, könyökkel ellátott szívótömlő nedves és száraz porszívókhoz használható.

A DN 35 névleges szélességű, könyökkel ellátott szívótömlő ideális a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A 2,5 m hosszú tömlő a készülékhez 1,0 bajonettcsatlakozóval, a tartozékokhoz pedig 1,0 klipszcsatlakozóval csatlakoztatható. Mindkét csatlakozás kompatibilis a 2016-os modellévig gyártott porszívókkal. A bajonettes 1.0 csatlakozás mindegyik névleges szélességnél (35, 40 és 50) azonos. A bajonett 1.0 csatlakozással rendelkező NT tömlőkhöz való adapterrel minden bajonett 1.0 csatlakozással rendelkező tömlő csatlakoztatható az új tartozékrendszerhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (m) 2,5
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Csatlakozás a tartozék oldalon¹⁾ Clip 1.0
Csatlakozás a gép oldalán²⁾ Bajonett 1.0
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 560 x 460 x 75

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