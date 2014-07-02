A DN 35 névleges szélességű, könyökkel ellátott szívótömlő ideális a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A 2,5 m hosszú tömlő a készülékhez 1,0 bajonettcsatlakozóval, a tartozékokhoz pedig 1,0 klipszcsatlakozóval csatlakoztatható. Mindkét csatlakozás kompatibilis a 2016-os modellévig gyártott porszívókkal. A bajonettes 1.0 csatlakozás mindegyik névleges szélességnél (35, 40 és 50) azonos. A bajonett 1.0 csatlakozással rendelkező NT tömlőkhöz való adapterrel minden bajonett 1.0 csatlakozással rendelkező tömlő csatlakoztatható az új tartozékrendszerhez.