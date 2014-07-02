Szívótömlők

Kärcher Tömlőcsatlakozás

Tömlőcsatlakozás

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Kärcher Szívótömlők 1.0-ás kliprendszerrel (2016-os modellévig gyártott porszívókkal kompatibilis)

Szívótömlők 1.0-ás kliprendszerrel (2016-os modellévig gyártott porszívókkal kompatibilis)

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Kärcher Szívótömlők Clip System 2.0 rendszerrel (2017-es modellévtől gyártott porszívókkal kompatibilis)

Szívótömlők Clip System 2.0 rendszerrel (2017-es modellévtől gyártott porszívókkal kompatibilis)

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Kärcher Kúpos csatlakozójú szívótömlők

Kúpos csatlakozójú szívótömlők

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Kärcher Szívótömlők 22. zóna

Szívótömlők 22. zóna

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Kärcher Suction hoses others

Suction hoses others

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