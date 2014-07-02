Szűrők

Kärcher Habszűrő

Habszűrő

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Kärcher Kerek szűrő

Kerek szűrő

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Kärcher Lapos redőzött szűrő

Lapos redőzött szűrő

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Kärcher Piheszűrő

Piheszűrő

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Kärcher Zsebszűrő

Zsebszűrő

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Kärcher Szűrőátalakító készlet

Szűrőátalakító készlet

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