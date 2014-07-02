Többsugaras fúvókák

Kärcher Hármas fúvókák

Hármas fúvókák

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Kärcher Három fúvóka, érintésmentes váltás

Három fúvóka, érintésmentes váltás

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Kärcher 0-90°-os ferde variálható fúvóka

0-90°-os ferde variálható fúvóka

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