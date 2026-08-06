A változtatható VJ 24 szórófej 360°-ban állítható csuklóval könnyen kezelhető a nehezen elérhető helyekkel. A beépített lapos fúvóka hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, a Quick Connect adapter pedig gyors és egyszerű egykezes tartozékokat cserél. A VJ 24 minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis.