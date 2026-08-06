VJ 24 360° variable spray lance
Változtatható szórószár 360°-ban állítható csuklóval: a VJ 24 a KHB és OC 6-18 modellekhez ideális a nehezen elérhető területek tisztítására.
A változtatható VJ 24 szórófej 360°-ban állítható csuklóval könnyen kezelhető a nehezen elérhető helyekkel. A beépített lapos fúvóka hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, a Quick Connect adapter pedig gyors és egyszerű egykezes tartozékokat cserél. A VJ 24 minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
Rugalmas csukló
- 360°-os állítható csukló.
25°-os lapos sugár
- Alapos és hatékony tisztítás.
Quick Connect csatlakozó
- Egyszerű és gyors csere.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|159 x 59 x 43
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Virágládák
- Hulladéktartályok
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök