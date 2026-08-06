VJ 24 360° variable spray lance

Változtatható szórószár 360°-ban állítható csuklóval: a VJ 24 a KHB és OC 6-18 modellekhez ideális a nehezen elérhető területek tisztítására.

A változtatható VJ 24 szórófej 360°-ban állítható csuklóval könnyen kezelhető a nehezen elérhető helyekkel. A beépített lapos fúvóka hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, a Quick Connect adapter pedig gyors és egyszerű egykezes tartozékokat cserél. A VJ 24 minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
Rugalmas csukló
  • 360°-os állítható csukló.
25°-os lapos sugár
  • Alapos és hatékony tisztítás.
Quick Connect csatlakozó
  • Egyszerű és gyors csere.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 159 x 59 x 43
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Virágládák
  • Hulladéktartályok
  • Kerékpárok
  • Kerti szerszámok és eszközök
Tartozékok