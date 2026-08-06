WB 24 mosókefe
A KHB- és OC 6-18 modellekhez készült WB 24 mosókefe kiegészíti az integrált lapos fúvókát az extra hosszú sörték mechanikus tisztító erejével.
Néhány makacs szennyeződést, például a kerti bútorokra rakódott pollenréteget vagy a virágcserepekre rárakódott szennyeződéseket nem lehet egyszerűen lemosni. Egy jó ecset kell hozzá. Itt jelenik meg a WB 24 mosókefe. A lapos sugár alkalmazása először a tisztítandó felületet megnedvesíti, így a 90°-os lépésekben elforgatható kefefej extra hosszú sörtéi ezután bármilyen területet elérhetnek. Ezután öblítse le a fellazult szennyeződést lapos fúvókával, és kész a munka. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, ha a készüléken lévő ravaszt működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékony és a helyzetnek megfelelően szabályozható. Ezáltal az akkumulátor élettartama egyidejűleg megőrződik. A jól bevált Quick Connect rendszernek köszönhetően a mosókefe egyetlen kézzel leválasztható a hosszabbító csőről, és szükség esetén készen áll a másik tartozékra való váltásra. A WB 24 kézi mosókefe minden KHB és OC 6-18 modellhez alkalmas, a K 2 - K 7 osztályok magasnyomású mosóihoz azonban nem.
Jellemzők és előnyök
Beépített lapos sugár
- A hatékony vízfelhasználáshoz és az akkumulátor üzemidejének kíméléséhez.
Extra hosszú, stabil sörték
- Lerakódások alapos eltávolításához nehezen elérhető helyeken is.
A kefefej 90°-os szögben elfordítható
- Ergonómikus munkavégzés és nagyon jó eredmények a kefefej kényelmes mozgathatóságának köszönhetően.
Quick Connect csatlakozó
- A bevált Quick Connect rendszernek köszönhetően a tartozékok cseréje könnyedén elvégezhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|198 x 79 x 107
Alkalmazási területek
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti játékok