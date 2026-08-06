Néhány makacs szennyeződést, például a kerti bútorokra rakódott pollenréteget vagy a virágcserepekre rárakódott szennyeződéseket nem lehet egyszerűen lemosni. Egy jó ecset kell hozzá. Itt jelenik meg a WB 24 mosókefe. A lapos sugár alkalmazása először a tisztítandó felületet megnedvesíti, így a 90°-os lépésekben elforgatható kefefej extra hosszú sörtéi ezután bármilyen területet elérhetnek. Ezután öblítse le a fellazult szennyeződést lapos fúvókával, és kész a munka. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, ha a készüléken lévő ravaszt működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékony és a helyzetnek megfelelően szabályozható. Ezáltal az akkumulátor élettartama egyidejűleg megőrződik. A jól bevált Quick Connect rendszernek köszönhetően a mosókefe egyetlen kézzel leválasztható a hosszabbító csőről, és szükség esetén készen áll a másik tartozékra való váltásra. A WB 24 kézi mosókefe minden KHB és OC 6-18 modellhez alkalmas, a K 2 - K 7 osztályok magasnyomású mosóihoz azonban nem.