☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    1-litre cleaning agent container for cup foam lance | Kärcher

    Placeholder image

    1-litre cleaning agent container for cup foam lance

    Part number: 6.414-954.0

    Additional 1-litre cleaning agent container for quick replacement of the cleaning agent (for foam lance 6.394-668)
    Make an enquiry