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    Disc brush, medium, red, 510 mm | Kärcher

    Red circular brush attachment with dense bristles, designed for cleaning equipment, set against a white background.

    Disc brush, medium, red, 510 mm

    Part number: 4.905-026.0

    Red standard disc brush for regular maintenance cleaning.
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