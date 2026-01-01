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    FR TR 40 Classic | Kärcher

    Grey Kärcher surface cleaner with bristles, featuring a central brass nozzle and textured top.

    FR TR 40 Classic

    Part number: 4.119-029.0

    The robust classic surface cleaner with 400 mm diameter and nozzle kit supplied (2 × size 020; others can be ordered separately).
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