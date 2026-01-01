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    FRV 50 ME | Kärcher

    Kärcher surface cleaner with a round metal base, handle, and attached hose, designed for efficient cleaning.

    FRV 50 ME

    Part number: 2.643-598.0

    Surface cleaning with automatic suction of the dirty water for very large surfaces. Hot water cleaning up to 85°C.
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