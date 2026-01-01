☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    High-pressure hose Longlife, 10 m, ID 6, 400 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-hose reel connection | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure hose with black and yellow markings, featuring metal connectors at both ends.

    High-pressure hose Longlife, 10 m, ID 6, 400 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-hose reel connection

    Part number: 6.391-882.0

    With patented AVS connection in the trigger gun (pivot-mounted).
    Make an enquiry