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    High-pressure hose Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5 | Kärcher

    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow and black connectors, placed on a white background.

    High-pressure hose Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5

    Part number: 6.390-294.0

    With rotary coupling, 2 x M 22 x 1.5
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