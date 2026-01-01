Nozzle connector | Kärcher

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Part number: 5.401-210.0For protecting and connecting Kärcher power nozzles to spray lances (M 18 x 1.5 IG).
Screw thread
M18 x 1,5
Connecting Thread
M22 x 1.5
Weight incl. packaging (kg)
0
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com