☀️SHOP AUGUST OFFERS: UP TO 25% OFF ❱

    Nozzle pack TR wet jet set 0065 | Kärcher

    Metal cylinder, nozzle, and black rubber stopper on a white background.

    Nozzle pack TR wet jet set 0065

    Part number: 2.112-026.0

    Consisting of wet jet nozzle and nozzle insert – only for use in combination with wet jet unit 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
    Make an enquiry