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    Pad green 25 cm | Kärcher

    Rectangular green scouring pad with a textured surface, isolated on a white background.

    Pad green 25 cm

    Part number: 6.999-103.0

    Kärcher green, versatile cleaning pad for intensive cleaning of floors and surfaces.
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