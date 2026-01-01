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    Pad, medium-soft, red, 356 mm, 5 Piece(s) | Kärcher

    Round, dark red floor cleaning pad with a central hole, presented on a white background.

    Pad, medium-soft, red, 356 mm, 5 Piece(s)

    Part number: 6.369-003.0

    Red, standard disc pad for regular maintenance cleaning.
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